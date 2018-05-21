ЦБ допускает возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки на заседании 15 июня. В пользу снижения ставки – низкое инфляционное давление, а в пользу того, чтобы повременить со смягчением – волатильность на мировых рынках. Одновременно другой представитель ведомства заявил, что период снижения ставок близится к завершению, поскольку ставка, по его мнению, всегда будет выше инфляции на 2-3 п.п.

Связь между уровнем ставки и инфляции хорошо описывается уравнением линейной регрессии. Для выборки из 50 стран по размеру ВВП, ключевая ставка в среднем на 47% выше инфляции. Для 27 стран разница между ставкой центрального банка и инфляцией отрицательная. Однако, стоит отметить, что ставки денежного рынка, конечно, не отрицательные. В России разница между ключевой ставкой и инфляцией (4,85 п.п.) – одна из самых высоких среди G20. В Индии, Китае, Бразилии, Мексике разница менее 4 п.п. Возможно, ЦБ ожидает роста инфляции до 4%, и не видит смысла пытаться этому противодействовать. Тогда разница между инфляцией и ставкой сократится не за счет снижения ставки, а по причине роста инфляции.

Причин роста инфляции и инфляционных ожиданий может быть несколько. Это увеличение госрасходов и денежной массы, замедление динамики ВВП, шоки на сырьевом и валютном рынке. Именно на рост инфляционных рисков ЦБ указывал на прошедшем заседании, и видимо, по мнению регулятора, риски не снижаются.

Я полагаю, что ЦБ не будет снижать ставку до осени. Помимо указанных факторов, стоит обратить внимание на отток капитала на фоне повышения доходности облигаций в США, а также скрытое ослабление рубля (нефть дорожает, а рубль не укрепляется). Инвесторы хотят иметь премию к доходности по российским бумагам по сравнению с американскими, соответствующую риску. При этом риски сохраняются, а премия падает из-за повышения ставки ФРС. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ ниже 7% в этом году сохраняется, но, на мой взгляд, она возможно только лишь при условии того, что к середине декабря инфляция не разгонится выше 3,5%, а курс доллар-рубль не поднимется выше 65.