Мы ожидаем умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением около 0.3%, вблизи отметки 2340 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2330, 2320 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2350, 2360 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует достаточно скромное утреннее улучшение внешнего фона.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть, которые пока стабилизировались в средней части своего недельного диапазона.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.24%) и РТС (+1.60%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов указанные индексы заметно прибавили вслед за сильным утренним приростом стоимости фьючерсов на фондовые индексы США. Они же, в свою очередь, отыграли позитивную новость о том, что США и Китай отказались от планов взаимного повышения торговых тарифов.

Во второй половине дня мы наблюдали возобновление покупок в нефтяных контрактах. Однако вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке нашло свое отражение лишь в курсе отечественной валюты, но не в рублевой стоимости российских акций. Поэтому под закрытие основных торгов в России долларовый индекс РТС усилил свое повышение при одновременном сокращении внутридневного прироста рублевого индекса МосБиржи.

В целом же стоит отметить, что недавний коррекционный спад индексов МосБиржи и РТС пока не получил серьезного развития. Вместе с тем, на прошлой неделе они смогли «разгрузить» свою среднесрочную перекупленность. Поэтому в конце мая индекс МосБиржи может совершить новый заход к своему близкому историческому максимуму, расположенному на отметке 2376 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явными лидерами прироста выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.80%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.63%). Как это нередко случается, они позитивно отреагировали на существенное внутридневное укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.76%) заметно сократили свое внутридневное повышение, но все равно закрылись сильнее рынка. Вчера они пользовались спросом в связи с новостями о том, что Германия не планирует отказываться от реализации газопроводного проекта «Северный поток-2», вопреки откровенному политическому нажиму из-за океана.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +2.67%) продолжили отыгрывать пятничные известия о том, что Олег Дерипаска предпринимает ряд действий с целью выведения эмитента из-под адресных санкций со стороны США. Однако формальная или же реальная потеря им контроля над «РусАлом» вовсе не будет означать автоматической отмены уже объявленных ограничительных мер против алюминиевой компании. Указанный сюжет будет стимулом для активной спекулятивной торговли в бумагах «РусАла» на протяжении нескольких ближайших месяцев.

Заметно лучше рынка также выглядели бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.77%), Магнит (MGNТ RM, +1.51%), ММК (MAGN RM, +2.20%), ТМК (TRMK RM, +6.75%), Лента др (LNTA RM, +2.82%).

Во втором эшелоне заметным событием стало коррекционное падение акций ИнтерРао (IRAO RM, —3.66%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —2.43%) и Русгидро (HYDR RM, —1.04%). Недавние активные покупки в этих бумагах были связаны с появившимися в СМИ слухами о том, что компания «ИнтерРао» планирует выкупить крупные пакеты собственных акций у «Русгидро» и «ФСК ЕЭС». В начале текущей недели эта информация была официально опровергнута. Однако это не значит, что подобные сделки не могут состояться в обозримом будущем.

Отметим также вчерашнюю сравнительную слабость акций Аэрофлот (AFLT RM, —0.40%). Их не сумела поддержать публикация позитивных операционных результатов эмитента за апрель и за первые 4 месяца 2018 года. Между тем, ключевые производственные показатели Группы «Аэрофлот» за указанный период существенно улучшились. В частности, ее пассажирооборот увеличился на 8.4% в апреле месяце и на 7.2% с начала 2018 года. Грузооборот Группы возрос на 5.4% по итогам апреля и на 4.8% с начала текущего года. Среднесрочная техническая картина в акциях «Аэрофлота» по-прежнему выглядит негативной. В качестве сигнала для острожных покупок в них может выступить лишь уверенное закрепление выше ближайшего уровня сопротивления, расположенного в районе 140 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0.1%.

С учетом посильного вечернего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.