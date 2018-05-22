В целом рынок провёл в плюсе весь день на позитивном внешнем фоне. Китай и США договорились о приостановке каких-либо резких движений в торговых вопросах, а также Пекин обещал предпринять меры по сокращению торгового дефицита с США, да и по прочим направлениям. Возможно, именно данное заявление вызвало укрепление рубля, так как РФ стабильно наращивает объёмы взаимной торговли с КНР. К тому же нефть вечером вновь вернулась выше отметки $79 за баррель Brent.

Впрочем, крепкий рубль сократил достижения индекса МосБиржи, оказав давление на бумаги экспортёров: «Роснефть» (-0,03%), «ЛУКОЙЛ» (-1,16%), НЛМК (-0,61%), «Северсталь» (-0,74%), «АЛРОСА» (-0,81%). Совет директоров «Дикси» решил не выплачивать дивиденды за 2017 год поскольку компания получила убыток за отчётный период. В АФК «Система» (-1,96%) совет директоров рекомендовал выплатить 0,11 рублей на акцию в качестве дивидендов за 2017 год, но рынок ждал чуть более щедрых вознаграждений акционеров. В лидерах роста и падения также отметились: ТМК (+6,75%), «Уралкалий» (+2,59%), ММК (+2,2%), «Кузбасская топливная компания» (+2,12%), а также GDR En+ (-4,41%), «Интер РАО» (-3,65%), привилегированные «Татнефть» (-3,02%), «ФСК ЕЭС» (-2,43%). Менеджмент ТМК заявляет о том, что продолжит поставлять стальную продукцию в США, так как поставки остаются выгодными даже при пошлине в 25%. Бумаги «Интер РАО» снижались на фоне опровержения информации о выкупе акций компании у «Русгидро» и «ФСК ЕЭС». Стоит также отметить, что к торгам на Московской бирже допущены 10 наиболее ликвидных бумаг американских эмитентов.

Рубль в первой половине дня слабел, но к вечеру смог существенно укрепиться относительно конкурентов. Параллельно укреплялись и валюты других сырьевых поставщиков. К примеру, AUD и CAD отыгрывали у доллара США более 0,5%. У рубля также есть собственные основания для укрепления в виде налогового периода, дивидендных выплат российских компаний, а также крайне высокой рублёвой цены нефти. К вечеру баррель Brent стоил около 4880 рублей. Вопрос будущих решений по денежной политике Центробанка остаётся открытым. Первый зам. председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила о том, что есть факторы, указывающие на возможность и снижения ставки, и её сохранения. Меж тем глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ И. Дмитриев отметил, что регулятор будет сохранять привлекательность рубля за счёт ставки. Уже на июньском заседании может быть изменён прогноз по инфляции на конец года, который составит 4%. В этом случае, по словам Дмитриева, ставка будет превышать инфляцию на 2-3 процентных пункта. Со своей стороны заметим, что при превышении в 3 процентных пункта можно не рассчитывать на существенное смягчение.

Американские торги завершились существенным ростом индексов. Поскольку ослабление риска торговой войны касается непосредственно американских промышленников, то данный сектор был одним из сильнейших. Важной статистики в понедельник не было, но состоялись несколько публичных выступлений представителей ФРС. Глава ФРБ Атланты Р. Бостик заявил, что хотел бы получить более гибкий инструмент определения ценовой инфляции, который позволял бы ФРС поддерживать разгон роста цен, если это необходимо на каком-то этапе. Не голосующий в этом году президент ФРБ Миннеаполиса предупредил своих коллег по ФРС не быть слишком агрессивными в повышении ставки. По его мнению, если зарплаты всё ещё не растут, как можно было бы предположить, то это означает наличие проблем на рынке труда. В любом случае, полагает Кашкари, у ФРС будет время для реагирования. И немного о корпоративных событиях. General Electric (+1,96%) планирует слияние своего транспортного подразделения с активами производителя железнодорожного оборудования Wabtec Corp. (+3,53%). Бумаги Tesla (+2,77%) отреагировали на новости о новой модификации Model 3 в формуле внедорожника. Меж тем в Goldman Sachs полагают, что Tesla должна получить дополнительное финансирование в объёме $10,5 млрд, чтобы обеспечить свои операции в ближайшие три года. И, наконец, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США продолжила снижаться, упав ниже 3,06%. По итогам торгов DJIA поднялся на 1,21% до 25013,29 п., а S&P 500 повысился на 0,74% до 2733,01 п. Примечательно, что «индекс страха» снизился лишь на 2,53% до 13,08 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе, игнорируя оптимизм на Wall Street. Японская иена укрепилась до 110,9 за доллар, оказывая давление на бумаги экспортёров. Рынки Южной Кореи и Гонконга не работали по случаю праздников. Впрочем, если бы в Сеуле проходили торги, то скорее всего, они также привели бы к снижению Kospi. Северная Корея отказала представителям Южной в присутствии на закрытии испытательного ядерного полигона. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 22973,72 (-0,12%), Shanghai Composite — 3198,37 (-0,48%).

Нефть вновь дорожает и делает это на опасениях по поводу дальнейшего сокращения поставок из Венесуэлы. США обещали вернуть демократию в латиноамериканскую страну, отказав Н. Мадуро в признании результатов выборов. Кроме того, госсекретарь США М. Помпео обещал Ирану самые жёсткие санкции, если тот не откажется от своей ядерной программы. Впрочем, список требований к Тегерану столь широк, что выполнение его будет похоже на капитуляцию проигравшей в войне страны. Поэтому новые санкции против Ирана неизбежны. К 9:00 (мск) Brent — $79,47 (+0,32%), WTI — $72,6 (+0,35%), золото — $1289,6 (-0,10%), медь — $6825,53 (-0,08%), никель — $14630 (-0,31%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно повышался до 93,50 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,178 (-0,11%), GBP-USD — $1,342 (-0,04%), USD-JPY – 110,9 (-0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Азиатские рынки преимущественно испытывают давление, но одновременно с этим дорожает нефть. Сырьевые валюты показывали незначительную волатильность. Вероятно, что в начале дня отечественный рынок будет торговаться на достигнутых уровнях, а рубль может даже немного ослабнуть, вернувшись к отметке 62,0 за доллар. Впрочем, у рубля есть и основания для укрепления в виде налоговых платежей, а также крайне высокой цены на нефть.