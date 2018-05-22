В центре внимания публикация данных по запасам сырой нефти в США от API. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.

Российский фондовый рынок в понедельник показал положительную динамику на фоне паузы в торговой войне США и КНР. Индекс Московской биржи поднялся на 0,2%, до 2332,6 пунктов, РТС вырос на 1,6%, до 1191,8 пунктов.

В понедельник совет директоров АФК «Система» рекомендовал дивиденды за 2017 г. в размере 0,11 руб. Действующая дивидендная политика предусматривает минимальные дивиденды в размере 1,19 руб. на акцию, но принимая во внимание цель по сокращению долга компании, совет директоров снизил размер дивиденда. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность составляет 1%. Собрание акционеров пройдет 30 июня 2018 г. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 19 июля 2018 г. На фоне снижения дивидендной доходности акции компании упали на 2%. В долгосрочной перспективе мы оцениваем данное событие, как позитивное. Важнее снизить долговую нагрузку, чем направлять денежный поток на дивиденды.

21 мая акционеры Интер РАО одобрили выплату дивидендов по итогам работы компании в 2017 г. в размере 0,13 руб. Общий размер выплат соответствует 25% от чистой прибыли по МСФО. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность составляет 3,2%. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 1 июня 2018 г. Акции компании на вчерашних торгах упали на 3,6%.

Нефтяные котировки показали положительную динамику после введения США новых санкций в отношении Венесуэлы. Инвесторы опасаются, что поставки сырья из этой страны в скором времени могут сократиться. По итогу торгов в понедельник нефть марки Brent выросла на 1,1%, до $79,4 за баррель после взятия очередного максимума, WTI — на 1%, до $72,5 за баррель.

Российский рубль окреп по отношению к евро и доллару на фоне роста цен на нефть. По итогу вчерашних торгов валютная пара USD/RUB снизилась на 1,1% до 61,6 руб., EUR/RUB на 1% до 72,6 руб.

Старт торгов ожидаем ростом индекса МосБиржи вслед за развитыми рынками.

В центре внимания публикация данных по запасам сырой нефти в США от API. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано.