Рынок акций РФ откроется нейтрально, рубль может подрасти вслед за нефтью. В течение дня рынок акций будет консолидироваться у значений открытия торгов на нейтральном внешнем фоне.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает умеренно позитивного открытия индекса Мосбиржи с повышением около 0,3%, вблизи отметки 2340 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2330, 2320 пунктов, в качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2350, 2360 пунктов, указывает он.

"После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует достаточно скромное утреннее улучшение внешнего фона", — считает аналитик.

"Перед открытием российского рынка сложился нейтральный внешний фон. Мы ожидаем открытия рынка на тех же уровнях, что были вчера на закрытии. Под давлением на фоне укрепления рубля могут оказаться экспортёры из металлургического и нефтехимического секторов. В то же время спросом могут пользоваться акции компаний, ориентированных на внутренний рынок из телекоммуникационного, финансового и потребительского секторов. Мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2325-2340 пунктов, а индекс РТС — 1185-1195 пунктов", — комментирует Роман Ткачук из "Альпари".

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что курс доллара во вторник составит 61,35-61,9 рубля. Во вторник нефть может получить поддержку по итогам заседания техкомитета ОПЕК, в конце дня трейдеры будут ожидать данных по запасам нефти в США от АPI, отмечает он.

Рубль может продолжить начатое вчера укрепление, этому способствует приостановка укрепления доллара на мировых рынках и рост нефтяных котировок, считает Ткачук. С точки зрения технического анализа, ближайшая цель по паре доллар/рубль находится на отметке 61,2 рубля, она может быть достигнута быстро, полагает аналитик.

Актуальный торговый коридор для пары доллар/рубль на сегодня составляет 60,5-62 рубля, для пары евро/рубль — 72-73,5 рубля, прогнозирует он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне сообщений о приостановке введения импортных пошлин США для Китая.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,62-1,25%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пределах 0,65%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,31%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, японский Nikkei 225 — на 0,18%. Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздниками.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 79,38 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,2% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне 1,1766 доллара против уровня предыдущего закрытия торгов в 1,1791 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок вырос по основным индексам на внешнем позитиве и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,24% — до 2332,63 пункта, индекс РТС — на 1,6%, до 1191,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился 66 копеек – 61,6 рубля, евро — на 66 копеек, до 72,61 рубля, следует из данных Московской биржи.