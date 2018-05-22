Сбербанк объявил сегодня, что дубайский банк Emirates NBD договорился о покупке турецкого Denizbank у Сбербанка за $3.2 млрд. Напомним, что Сбербанк приобрел его в 2012 году за $3.5 млрд.

Эта новость довольно негативна для Сбербанка, поскольку раньше в СМИ были предположения, что сделка произойдет по цене более $5 млрд, что могло оказать положительное влияние на способность Сбербанка повысить дивиденды за 2018 год.

Впрочем, сделка приведет к улучшению нормативов по капиталу и ROE банка.

Акции будут находиться под давлением сегодня.