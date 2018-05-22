Запуск магазина – первый шаг на пути к завоеванию лидерских позиций на российском рынке электронной коммерции. Хотя мы ожидаем, что общие усилия двух российских национальных чемпионов принесут свои плоды, в центре внимания окажется достижение поставленных целей на фрагментированном и конкурентном рынке.

СП Яндекс.Маркет и Сбербанка запустило бета-версию интернет-магазина «Беру». Сайт магазина доступен для сотрудников Сбербанка и Яндекса по всей стране, а также для других пользователей, заинтересованных в тестировании площадки; полноценный запуск запланирован на осень, пишут Ведомости.

Для нового сайта и приложения нужны пользователи. Решение запустить совершенно новый магазин, а не развивать Яндекс.Маркет как маркетплейс означает, что компании потребуется время на привлечение пользователей, однако магазин начнет с «чистого листа» с точки зрения пользовательского опыта.

На данном этапе мы не видим больших отличий нового магазина от других интернет-магазинов с широким ассортиментом, а также в части фокуса на привлечение пользователей и обеспечение наилучшего пользовательского опыта.

Начиная со 2К18, СП будет деконсолидировано из финансовой отчетности Яндекса, что должно поддержать рентабельность Яндекса.