В среду, 23 мая, МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2018 г. по МСФО. С учетом достаточно хороших результатов, обнародованных недавно VEON (VEON US – ПОКУПАТЬ) и Tele2 Россия, мы ожидаем, что и отчетность МТС сохранит тенденцию последних кварталов, отразив по-прежнему довольно высокие по меркам отрасли темпы роста и приемлемый уровень рентабельности. В частности, мы ожидаем увеличения консолидированной выручки на 4% (здесь и далее – год к году) до 108,5 млрд руб. (1,9 млрд долл.), а OIBDA – на 3% до 43,1 млрд руб. (758 млн долл.), что предполагает рентабельность по OIBDA на уровне 39,7% (-0,3 п.п.). Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 12,8 млрд руб. (225 млн долл.).

Рост выручки в России может составить 5%. По нашим прогнозам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России возрастет на 4,7% до 101,7 млрд руб. (1,3 млрд долл.), а продажи мобильных устройств – на 14% до 12,9 млрд руб. (228 млн долл.). Мы также прогнозируем рост выручки от услуг фиксированной связи на 2% до 15,5 млрд руб. (272 млн долл.). OIBDA компании в России может увеличиться на 3,8% до 41,0 млрд руб. (721 млн долл.). На Украине выручка МТС может возрасти на 9% до 3,1 млрд гривен (114 млн долл.), а OIBDA может составить 1,3 млрд гривен (49 млн долл.) при рентабельности 42,9%.

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. МТС остается лидером российского рынка мобильной связи, и мы ожидаем, что результаты 1 кв. 2018 г. это подтвердят. Компания также предлагает привлекательную дивидендную доходность, и мы подтверждаем на ее акции рекомендацию ПОКУПАТЬ.