Вчера первый зампред ЦБ Ксения Юдаева прокомментировала журналистам перспективы монетарной политики. По ее мнению, стресс на валютном рынке не передался в значительной степени на динамику внутренних цен. Однако, рост сырьевых котировок в моменте может стать не менее важным фактором для изменения прогноза по инфляции.

Напомним, на 2018 и 2019 гг. Банк России имеет прогноз цен на баррель Urals, соответственно, на уровне $61/барр. и $55/барр., но в период с начала года средняя цена установилась на уровне $68/барр., а с начала 2к’18 – достигла $72/барр. В подобных обстоятельствах заметно ускорился рост цен на бензин и дизтопливо – на 6.7-7.4% с начала апреля – что может изменить траекторию инфляции в ближайшие месяцы, усилив повышательное давление на цены.

Мы полагаем, регулятор не значительно изменит сырьевой и инфляционный прогнозы, что не создаст рисков для возможного понижения ключевой ставки. Более того, в контексте стабилизации внешней конъюнктуры регулятор может вернуться к поступательному снижению ключевой ставки уже на ближайшем заседании (15 июня), после чего переключить внимание на внутренний сезон урожая.



