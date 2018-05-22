Неделя на валютном рынке началась с заметного укрепления рубля – к концу основной сессии он подорожал почти на 50 коп. и торговался в районе 61,7 руб./долл.

Сегодня утром рост российской валюты продолжился, она находится уже на границе 61,15 руб./долл., второй день подряд существенно опережая по динамике валюты других ЕМ. Интересно, что вчера рубль укреплялся и в моменты снижения цен на нефть, и в моменты попыток роста индекса доллара. По итогам дня доллар все же отступил, индекс DXY упал до 93,5 б.п., но в течение дня тестировал отметку 94 б.п. Цены на нефть тоже вернулись к росту и сегодня уже превысили 79,5 долл./барр.

Между тем ОФЗ вчера никак не отреагировали на динамику рубля и начали неделю без ценовых изменений, при этом оборот в сегменте превысил 22 млрд руб., что не такой уж и плохой результат для понедельника. Возможно, сегодня цены рублевых госбумаг учтут движение на валютном рынке, и мы увидим некоторое снижение доходностей.

Однако наибольший интерес в ближайшие два дня будут представлять аукционы Минфина, параметры которых должны быть объявлены сегодня. В прошлую среду состоялся первый аукцион после длительной паузы, который продемонстрировал отсутствие большого интереса даже с премией ко вторичному рынку. Как нам кажется, это объясняется низкой активностью нерезидентов на российском рынке, которые пока сторонятся EM на фоне роста привлекательности долларовых активов. Учитывая опыт недельной давности, объем предложения в эту среду вряд ли будет увеличен, несмотря на удачное начало дня; по нашим оценкам, предложение составит 30 млрд руб.

Что касается комбинации, то Минфин наверняка выберет среднесрочные бумаги, которые по итогам прошлой недели показали лучший результат. На наш взгляд, это будут ОФЗ 26223, погашаемые в 2024 г., и, возможно, вновь ОФЗ 25083 с погашением в 2021 г., интерес к которым проявляют локальные участники рынка.