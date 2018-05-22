Необходимость достижения целей и решения задач, поставленных в Указе президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» («Майские указы 2.0»), станет одной из основных движущих сил деятельности российских органов власти на ближайшие шесть лет. Настоящий материал посвящен оценке обозначенных в указе приоритетов.

Указом определены 13 приоритетных направлений развития, в рамках каждого из которых выделяются две категории: цели (сформулированные в виде конкретных, преимущественно численных, показателей) и задачи (определенные в более общих, и в основном качественных, терминах).

Однако две области не имеют конкретных целевых показателей. 1) Пространственное развитие. В данном случае отсутствие целевых ориентиров, по всей видимости, обусловлено отсутствием соответствующей государственной программы (по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, ее разработка должна завершиться до конца этого года). 2) Культура. В случае культуры это, вероятно, объясняется тем, что данная сфера по своей природе плохо поддается управлению с использованием точных количественных ориентиров.

По сравнению с майскими указами 2012 г. указ №204 носит более сфокусированный характер:

• Меньшее количество целей по одному направлению. Нынешний указ содержит 45 целей против 218 в указах 2012 г. Помимо целей, в указе 2018 г. присутствуют задачи, сформулированные в более общих терминах как наиболее приоритетные направления развития.

• Более сжатое представление. Все цели собраны в одном указе – тогда как шесть лет назад таких указов было одиннадцать.

Большинство целей – новые. 37 (82%) из 45 целей отсутствовали в указе 2012 г., и лишь 8 (18%) из прежних целей включены повторно. В трех случаях из этих восьми можно более или менее обоснованно констатировать достижение целевых показателей, установленных в 2012 г. Соответственно, в нынешнем указе целевые ориентиры по ним были установлены на новом, более высоком уровне (все они относятся к категориям здравоохранения либо демографии). Между тем целевые показатели по четырем целям из восьми упомянутых выше не были достигнуты (по одной из каждой категории: здравоохранение, автодороги, жилье и городская среда, производительность труда), а по одной цели определить достижение или недостижение целевых показателей не представляется возможным.

Большинство целей имеет количественные характеристики: 30 (67%) целей в указе имеют конкретное числовое значение, 7 (16%) могут быть выражены в количественной форме, и 8 (18%) имеют качественные характеристики.

В большинстве случаев оценить сложность достижения той или иной цели невозможно. Применительно к 22 целям (49%) сделать это не позволяет недостаточный объем исторических данных. Реализацию 14 (31%) целей мы оцениваем как умеренно сложную, а еще 9 (20%) – как сложную. С точки зрения концентрации сложных для реализации задач мы разделили обозначенные цели на следующие группы.

• Наибольшая доля сложных для реализации целей сосредоточена в сферах малого и среднего предпринимательства (в данной сфере указом определена единственная цель, достижение которой мы считаем сложным), образования (50%, или 1 из 2 целей) и охраны окружающей среды (40%, или 2 из 5).

• К наиболее неопределенным с точки зрения сложности реализации мы относим цели в области научного развития (оценить сложность достижения 100%, или 3 из 3 поставленных целей не представляется возможным), а также производительности труда и цифровизации (в обоих случаях – 67%, или 2 из 3).

• К умеренно сложным для реализации целям мы относим стимулирование экспорта (71%, or 5/7), задачи демографического развития (67%, или 2 из 3) и цели в области здравоохранения (44%, или 4 из 9).

Высокая неопределенность относительно уровня ряда целей означает, что и оценки необходимых затрат также имеют широкие диапазоны неопределенности. Велика вероятность, что по мере реализации поставленных задач оценка этих затрат будет существенно меняться.