Сегодня стало известно, что «Сбербанк» подписал обязывающее соглашение с арабским Emirates NBD о продаже 99,85% акций принадлежащего ему турецкого Denizbank. Этот актив будет продан за 14,609 млрд турецких лир – по текущему курсу это $3,2 млрд. Сделка должна получить одобрение регулирующих органов Турции, России и Объединенных Арабских Эмиратов

Для акций «Сбербанка» эта новость нейтральна. Denizbank не приносил большой отдачи. После закрытия сделки «Сбербанк» получит возможность направить высвободившиеся средства в более перспективные проекты. Общая тенденция выхода российских компаний из зарубежных активов и концентрация на внутренних проектах – сохраняется. Отметим, что в последние месяцы наблюдалась высокая волатильность национальной турецкой валюты (лиры), да и внешнеполитическую позиции Турции не назовёшь простой. Кроме всего прочего, 24 июня в этой стране пройдут парламентские и президентские выборы. Реджеп Эрдоган лидирует по опросам, но с небольшим преимуществом, а это значит, что на выборах возможны сюрпризы.

Исходя из вышесказанного, желание «Сбербанка» выйти из данного актива понятно. Ранее «Сбербанк» оценивал Denizbank в $5-$5,5 млрд, но в итоге продажа пройдёт с небольшим убытком – в большей степени это объясняется ослаблением турецкой лиры на 20% с начала года по отношению к доллару. Напомним, в 2012 году «Сбербанк» покупал Denizbank у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.

Эта новость – небольшой негатив для российских граждан, любивших отдыхать в Турции. Теперь у них не будет возможности снять деньги в банкоматах Denizbank в Анталии без комиссии.

Для акций «Сбербанка» большее значение будет иметь отчётность банка по МСФО за I квартал, которая будет опубликована 30 мая. Мы ожидаем сильных результатов: «Сбербанк» продолжит бить рекорды по чистой прибыли. Благодаря сильным финансовым результатам и увеличению дивидендных выплат акции «Сбербанка» популярны у инвесторов, наша рекомендация – покупать.