Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в связи с ослаблением курса доллара США и небольшого снижения доходностей казначейских облигаций. Геополитическая обстановка остаётся сложной, несмотря на смягчение торговых споров между Китаем и США. Вчерашние выступления представителей ФРС отличались обеспокоенностью уровнем инфляции в стране и чрезмерно агрессивным повышением процентной ставки, что поддержало рынки драгоценных металлов.

Запасы в золотых, серебряных и палладиевых ETF-фондах снизились, запасы в платиновых ETF-фондах не изменились.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE подрастали, объёмы торгов понизились. Курс юаня к доллару США слабел.

По данным ЦБ РФ, запасы золота в международных резервах в апреле 2018 г. выросли на 18,7 т и составляют 17,7% от общего объёма резервов. С начала 2018 г. банк закупил 71,5 т золота, золотой резерв России вырос до 1910 т.

Цены на золото под давлением продаж протестировали уровень $1281,2, после чего рынок подрос к уровню $1294. Вероятнее всего, до июньского заседания ФРС рынок золота останется под давлением.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1277-1269, уровни сопротивления – $1294-1320.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,29, после чего восстановились к уровню $16,60. Отношение золота к серебру составляет 78,25 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,71 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,30-15,80, уровни сопротивления – $16,73-16,83.

Цены на платину в корреляции с динамикой рынка золота снижались к уровню $878, после чего восстановились к уровню $909. Спред между золотом и платиной составляет $396/унция. Спрэд между платиной и палладием расширился до $93,5/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $878-832, уровни сопротивления – $915-935.

Цены на палладий в корреляции с прочими металлами снижались к уровню $958, после чего восстановились до уровня $998, опираясь на рост на фондовом рынке США.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $958-936, уровни сопротивления – $1002-1021.