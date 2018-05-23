Индекс МосБиржи уже почти две недели стоит в боковом коридоре 2310-2350 пунктов, и только раз рублевый индикатор пробивал верхнюю границу диапазона, касаясь отметки 2358 пунктов и тут же спускаясь ниже. Этот коридор не самый плохой: он находится в непосредственной близости от годовых пиков по индексу МосБиржи (26 февраля, 2376,96 пунктов), но дотянуться до максимумов и обновить их сил пока не хватает. Учитывая, что вот-вот наступит лето, когда рыночная активность становится закономерно ниже, а сам рынок тоньше, можно ожидать, что инвесторы воздержатся от теста годовых пиков до появления по-настоящему мощного драйвера. Это случится явно не сегодня.

Торги среды для рублевого индекса могут начаться существенным снижением в пределах 0,3-0,5% из-за не слишком позитивного внешнего фона.

Техническая картина колебаний индекса МосБиржи демонстрирует, что накануне индикатор спускался под отметку 2330 пунктов, которая является промежуточной поддержкой. Теперь поддержка на уровне 2310-2315 пунктов не защищена ничем, и при новой «медвежьей» атаке она будет протестирована. В том случае, если и это движение окажется продуктивным, рынок способен просесть в область 2270-2280 пунктов.

Пока складывается впечатление, что рынок полноценно отыграл всю апрельскую просадку и консолидируется, пока не случилось чего-то негативного. Контрсанкции и обращение к ВТО России вряд ли помогут повысить привлекательность своего финансового рынка, налоговый период краткосрочен, а дивидендные истории имеют свойство быстро заканчиваться. Очень может быть, что 2350 пунктов — это своеобразный «потолок» для индекса МосБиржи в текущих условиях.