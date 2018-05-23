Во вторник, 22 мая, торги завершились снижением по рублёвым парам. Рубль укрепился к доллару и евро примерно на 0,65%. В первой половине торгов он получил поддержку от повышения нефтяных котировок и продажи экспортерами валютной выручки для уплаты налогов. Курс доллара снизился до 60,94 руб., курс евро – до 71,82 руб.

На торгах в Европе цена на нефть сорта Brent повышалась до отметки $80,46. Трейдеров продолжает беспокоить будущее поставок нефти из Ирана и Венесуэлы на фоне перспектив введения США санкций в отношении этих двух стран.

К закрытию торгов рубль отступил от максимумов на фоне уже снижения нефтяных котировок на 1,65%. Доллар подешевел к рублю на 0,63%, евро – на 0,75%.

В среду, 23 мая, торги по нефти в Азии открылись снижением. На момент написания обзора баррель Brent стоит $79,21 (-0,27%). Доллар торгуется ко всем основным валютам в плюсе, кроме йены и франка. Учитывая, что дорожают йена, франк и золото, то, скорее всего, мы наблюдаем уход инвесторов в безопасные активы. Когда такое наблюдается, валюты развивающихся рынков подвергаются продажам. В связи с этим открытие торгов на Мосбирже по паре доллар/рубль ожидается в районе 62,40 руб., а по паре евро/рубль – 72,30 руб.

Для доллара США поддержка находится на уровне 60,85 руб. Покупателям нужно удержать его, иначе нисходящее движение продолжится до уровня 60,25 руб. Трейдеры сейчас сконцентрировались на положительных факторах для рубля. Здесь ничего не поделаешь, так как они избирательно выбирают ценовые уровни для закрытия текущих операций и новой закупки валют. Если курс доллара закроется выше 61,60 руб., то к пятнице можно ждать цену на уровне 62,40 руб.

Против единой валюты рубль укрепляется в тот момент, когда она распродается на рынке Форекс, то есть в момент её слабости и роста нефтяных котировок. В паре евро/рубль поддержка находится на уровне 71,60 руб., линии сопротивления – на уровнях 72,82 руб. и 73,25 руб.

Сегодня внимание инвесторов будет направлено на протокол заседания Комитета открытого рынка ФРС США.