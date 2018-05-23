Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением до 0.7%, вблизи отметки 2310 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2330, 2340 п.

После негативного старта торгов не исключено дальнейшее сползание индекса МосБиржи к ближайшей значимой поддержке, расположенной в районе 2300 п. Этому способствует явное утреннее ухудшение внешнего фона.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей. Наиболее же важным внешним сигналом станет выход еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.25%) и РТС (+0.85%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сумел заметно повыситься благодаря продолжившемуся укреплению рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи провел весь вчерашний день в состоянии безыдейного бокового движения в крайне узком диапазоне, ширина которого не превысила 1%.

Объективной причиной вчерашней стагнации на локальном фондовом рынке стал явный дефицит свежих торговых идей, связанный с малым количеством значимых новостей. Единственным важным внешним событием стало очередное обновление долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent, которое нашло свое отражение лишь в динамике отечественной валюты. Впрочем, новая попытка пробоя отметки $80 за баррель в указанных контрактах оказалась неудачной. Сегодня утром они вновь «сползли» к ближайшему уровню поддержки, расположенному в районе $79. Это создает условия для негативного открытия российского рынка акций в среду.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 15 п. или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Тяжеловесные бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —0.27%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.21%) вчера закрылись почти вровень с уровнем МосБиржи. Таким образом, они практически не отреагировали на известие о том, что «Сбербанк» подписал обязывающее соглашение о продаже своего крупного зарубежного актива. Турецкий Denizbank будет уступлен за 14.6 млрд турецких лир, что составит около $3.2 млрд по текущему курсу. Цена покупки этого актива в 2012 году составила $3.5 млрд. Президент «Сбербанка» Герман Греф заявил, что решение об указанной сделке было принято под влиянием адресных европейских санкций в отношении турецкого банка. В целом же эта новость не стала неожиданностью, поскольку сообщения о готовящейся продаже выходили еще в марте текущего года.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.45%) заметно опередили рынок в связи с техническими факторами. С середины апреля в них неспешно развивается коррекционный отскок от пятилетнего минимума. В долгосрочном периоде эти бумаги продолжают оставаться перепроданными. Поэтому они имеют потенциал для восстановления в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель.

Значимым среднесрочным позитивом для акций «Магнита» стало недавнее известие о том, что совет директоров эмитента все же рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов. Они могут составить 135.5 руб. на акцию, что соответствует 2.6% от их текущей стоимости. Ранее финансовый директор компании Хачатур Помбухчан заявлял о том, что «Магнит» не будет выплачивать дивидендов за 2017 год в связи с ухудшением финансовых показателей. Кроме того, на прошлой неделе стало известно о назначении нового исполнительного директора торговой сети, которым стала Ольга Наумова. До недавних пор она занимала пост генерального директора конкурирующей «Пятёрочки».

Продолжая тематику розничных торговых сетей, стоит отметить, что участники торгов проигнорировали вчерашнее сообщение о том, что дочерняя компания ПАО «ДИКСИ Групп» (DIXY RM, —0.32%) совместно с аффилированными лицами стала владельцем более 95% акций эмитента. В результате этого события АО «ДИКСИ Юг» получило право на выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров ритейлера. Он состоится по цене 340 руб. за бумагу, то есть с премией около 8.3% от текущей биржевой стоимости.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, —1.31%), FIVE-гдр (FIVE RM, —1.10%), НЛМК (NLMK RM, —1.00%), ФосАгро (PHOR RM, —3.87%), Башнефть-ап (BANEP RM, —1.72%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное понижение в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото лишь незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 1%.

С учетом слабого вечернего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.