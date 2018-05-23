Вчера Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) объявил о приобретении 100% компании Solar Security, работающей в сфере информационной безопасности. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб. Она должна быть закрыта до конца мая. Приобретенная компания продолжит работу в статусе дочернего предприятия оператора и станет основой для центра компетенции в области кибербезопасности. При этом она сконцентрируется на оказании услуг клиентам Ростелекома, а ее глава Игорь Ляпунов получит статус вице- президента Ростелекома.

Лидер в сегменте услуг мониторинга информационной безопасности. Созданная в 2015 г. Solar Security разрабатывает продукты и сервисы для целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Среди своих клиентов компания называет МТС-Банк, Банк Санкт-Петербург, Почта Банк, Тинькофф, СТС Медиа и другие. В 2016 г. выручка ООО «Солар Секьюрити» по РСБУ составила 361 млн руб., чистая прибыль – 22,8 млн руб.

Стратегически оправданная инвестиция. Сегмент информационной безопасности имеет хорошие перспективы роста, и покупка Solar Security стратегически оправданна для Ростелекома, соответствуя выполнению задачи по увеличению диверсификации и повышению доли доходов от новых направлений бизнеса. В 1 кв. 2018 г. доля доходов от цифровых услуг впервые превысила 50% благодаря развитию таких направлений, как широкополосный доступ в интернет, дата-центры, облачные сервисы и другие. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ обыкновенные акции Ростелекома.