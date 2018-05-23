Вчера Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) сообщил, что подписал обязывающее соглашение по продаже своей доли в размере 99,85% в турецком Denizbank банку Emirates NBD. Сделка пройдет по механизму locked box, то есть цена определяется на момент подписания, а не закрытия, кроме того, в сделке зафиксирован диапазон колебаний курса лиры к доллару.

Покупатель также получает права требования по субординированным кредитам Denizbank. Сбербанк сообщил, что стоимость сделки составляет 14,6 млрд лир (около 3,2 млрд долл.), при этом финансовый директор Сбербанка Александр Морозов добавил, что итоговая сумма будет зависеть от сроков закрытая сделки и колебания курса лиры, и предположительно она может составить 3,4–3,7 млрд долл. Сделка будет закрыта после получения одобрения регуляторов стран присутствия всех сторон.

Основная причина продажи — санкции. Вчера глава Сбербанка Герман Греф в своем интервью пояснил, что главная причина продажи турецкой дочки – европейские санкции относительно Сбербанка, который не может из-за них получать дивиденды и предоставлять финансирование «дочке», в результате чего банк теряет конкурентоспособность на турецком рынке. По словам Грефа, из-под американских санкций турецкий банк был выведен. При этом Denizbank оставался прибыльным (ROAE за 2017 г. составил около 16% против 24% у всей группы Сбербанка по МСФО и 22% у самого Сбербанка по РСБУ). Капитал банка на 31 марта 2018 г. составлял примерно 2,9 млрд долл., что для сделки предполагает коэффициент P/BV, равный 1,1. В 2012 г. Сбербанк покупал турецкий банк за 3,5 млрд долл., что на тот момент предполагало коэффициент P/BV около 1,3.

Сделка повысит достаточность капитала и, возможно, дивиденды. Сделка может позволить Сбербанку выплатить более высокие дивиденды. Несмотря на то что ранее в прессе упоминалась более высокая потенциальная цена продажи Denizbank, мы полагаем, что сделка вполне разумна с учетом коэффициентов, с которыми торгуются турецкие банки (P/BV2018П на уровне 0,5–0,8). Высвобождение капитала повысит коэффициенты его достаточности, что, в свою очередь, может позволить Сбербанку поднять коэффициент дивидендных выплат. Наш текущий прогноз для 2018 г. составляет 40% от чистой прибыли по МСФО (с постепенным повышением до 50% к 2020г.), но мы считаем, что по результатам сделки этот коэффициент может быть повышен на 5–10 п.п., что должно быть позитивно воспринято рынком.