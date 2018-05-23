Пара EURUSD тестирует отметку 1.17 после выхода крайне слабых индексов деловой активности PMI в Германии и Франции. И композитные индексы, и индексы в сфере услуг оказались хуже ожиданий, сигнализируя об ухудшающихся перспективах европейской экономики.

Частично данное движение может быть отыграно назад сегодня вечером, когда в 21:00 по Москве будет опубликован протокол майского заседания ФРС. Рынки, как ожидается, получат больше деталей относительно того, насколько ФРС готова какое-то время мириться с инфляцией выше 2%. В пресс-релизе по итогам заседания был сделан акцент на симметричности цели по инфляции, что говорит о том, что ФРС считает приемлемым инфляцию и выше 2%. Дополнительные комментарии в этом ключе могут несколько снизить ожидания рынка относительно темпов предстоящих повышений ставки.

После укрепления почти на 6% с середины апреля доллар может затормозить на текущих отметках в ближайшие недели.

Российская валюта находится вблизи максимумов с момента введения последнего раунда санкций, чему способствует сохранение высоких цен на нефть. Сезонный рост спроса на нефть в третьем квартале в период активного вождения в США, как правило, поддерживает цены на нефть. Поэтому благоприятная для рубля нефтяная конъюнктура может сохраниться в 3 квартале, формируя хороший фактор поддержки в случае возобновления укрепления доллара на глобальных площадках.

Сегодня дополнительную поддержку рубль также может получить от предстоящей публикации протокола майского заседания ФРС. В связи с приближением пятничного пика налоговых платежей до конца недели рубль попробует протестировать отметки 61 в паре с долларом и 72 в паре с евро.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 6.8-7.1%, при этом ставки по сделкам РЕПО тяготеют к верхней границе обозначенного диапазона, что может быть обусловлено приближением пика налоговых выплат и, как следствие, повышением спроса на краткосрочную рублевую ликвидность. При этом совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ остается на весьма комфортном уровне ~5,5 трлн. руб. Сегодня Минфин проведет размещение ОФЗ. Рынку будут предложены два выпуска — ОФЗ 26223 с погашением в 02/2024г. на 15 млрд. руб. и ОФЗ-ИН 52002 с погашением в 02/2028г. на 15,1 млрд. руб.