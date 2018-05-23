Нефтяные цены сдержанно снижаются в ходе утренних торгов среды после того, как по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ сторонами сделки была озвучена возможность увеличения объемов добычи нефти, несмотря на то что стороны находятся лишь на стадии обсуждения данного вопроса и допускают вариант корректировки предложения в том случае, если на рынке будет наблюдаться дефицит. По данным агентства Reuters, участники сделки ОПЕК+ в ходе предстоящего заседания ОПЕК (22/06) могут принять решение по данному вопросу.

Риски увеличения объемов добычи могут стать источником негативных настроений на рынке. Основными факторами неопределенности для рынка в краткосрочной перспективе, по мнению ОПЕК и МЭА, будут выступать добыча в Венесуэле и последствия санкций США в отношении Ирана. Помимо факторов ОПЕК+ и геополитики в ближайшее время поддержку ценам на нефть будут оказывать сезонные факторы. Летний сезон традиционно сопровождается повышением спроса на нефтепродукты, что вносит свой позитивный вклад в динамику цен.

По нашим наблюдениям, в период с 1988г. по настоящее время в летние месяцы стоимость контрактов в среднем находится на 1% выше долгосрочного тренда.

Сегодня в фокусе рынка еженедельный отчет Минэнерго США. По данным аналитиков и отчета API, выходивших накануне, запасы нефти в США сократятся на 1-2 mn bbl.

Краткосрочными ориентирами по Brent продолжат выступать отметки $78-80/bbl.