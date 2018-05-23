После двух дней восстановления российская валюта вернулась в русло медвежьего хода. Рубль открылся гэпом вниз и удерживается у нижней границы внутридневного диапазона в первой половине дня. Доллар снова пользуется спросом против большинства конкурентов за исключением иены, которая резко укрепляется на фоне повсеместного бегства от рисков. Ухудшение отношения к риску, которое также отражается на самочувствии нашей валюты, связано с негативными комментариями Трампа относительно переговоров с Китаем.

Американская валюта сделала небольшую паузу в начале недели, и теперь быки снова рвутся в бой – доллар обновляет годовые максимумы в парах с евро и фунтом. Давление со стороны этого фактора ощущает на себе и рубль, который также торгуется с оглядкой на коррективные настроения в сырьевом сегменте, где нефть отходит от максимумов, достигнутых накануне.

Оптимизм на рынке черного золота, связанный с потенциальным эффектом от санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, уже по большей части отыгран. Примечательно, что на смену ему могут прийти страхи по поводу того, что сокращение поставок из двух этих стран с лихвой компенсируют другие производители ОПЕК, а значит, на июньском саммите в Вене экспортеры могут рассмотреть вопрос увеличения добычи или, другими словами, ослабления квот.

В краткосрочной перспективе рубль, по всей видимости, будет оставаться под давлением негативного внешнего фона, который перекрывает эффект от налоговых выплат. Доллар может получить дополнительную подпитку со стороны публикуемого сегодня вечером протокола заседания ФРС, но отыгрывать общую реакцию американской валюты рубль будет уже на торгах в четверг.