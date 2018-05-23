Статистика за апрель оказалась весьма сильной как по промпроизводству, так и по потреблению. По всей видимости, завершение строительства автомобильной части Керченского моста сыграло достаточно значимую роль в росте промпроизводства на 1,3% г/г, а строительства – на 1,4% г/г в апреле. Рост оборота розничной торговли ускорился до 2,4% г/г на фоне сильного роста зарплат и продолжающегося снижения безработицы, которая опустилась ниже 5,0%. Мы считаем, что сильная статистика по розничному сегменту в апреле несет в себе инфляционные риски, что повышает вероятность паузы на заседании ЦБ 15 июня.

Завершение строительства Керченского моста, по всей видимости, сыграло в пользу уверенного роста промпроизводства в апреле. Рост промпроизводства в апреле составил 1,3% г/г, что практически соответствует консенсус-прогнозу (1,2% г/г). За таким достаточно сильным результатом стоит дополнительный рабочий день в этом году в сравнении с апрелем прошлого года (21 и 20 рабочих дней соответственно) и, вполне вероятно, завершение строительства автомобильной части Керченского моста. Это, в свою очередь, также привело к росту строительства на 1,4% г/г в апреле после глубокого спада на 9,7% г/г в марте.

Позитивно для роста промпроизводства и то, что корпоративное кредитование продолжает восстанавливаться и выросло на 1,1% м/м (или на 4,6% г/г) с учетом валютной переоценки; при этом рублевое корпоративное кредитование выросло на 13% г/г в апреле против роста на 11-12% г/г в 1К18. В целом, по итогам 1К18 компании показали достаточно высокую активность – это подтверждается ростом инвестиций на 3,6% г/г в 1К18, что всего лишь немного ниже цифры за 2017 г. (4,4% г/г).

Тем не менее, дальнейшая динамика выпуска промышленной продукции вызывает у нас опасения. Во-первых, осуществленный ввод в эксплуатацию Керченского моста, строительство которого, вероятно, было одним из главных драйверов роста в начале этого года, говорит о снижении роли инфраструктурных проектов в росте промпроизводства в будущем. Во-вторых, высокая база 2К17, когда рост промпроизводства составил 3,8% г/г против 1,0% г/г за весь 2017 год, будет играть против его дальнейшего восстановления. На этом фоне, мы ожидаем, нулевого роста промпроизводства как в мае, так и по итогам 2К18.

Сильное потребление на фоне продолжающегося роста зарплат и розничного кредитования. Что касается статистики по потреблению, то рост оборота розничной торговли ускорился в апреле до 2,4% г/г с 1,8-2,0% г/г в феврале-марте. В пользу сильных данных сыграли устойчивый рост розничного кредитования, которое уже выросло на 16,6% г/г в апреле, и сильный рост зарплат.

В апреле реальные зарплаты выросли на 7,8 г/г, что практически соответствует нашему прогнозу (7,5% г/г) и значительно превышает консенсус-прогноз (6,1% г/г) – их рост поддержало продолжающееся снижение безработицы (4,9%). Кроме того, Росстат пересмотрел оценку роста зарплат за март с первоначальных 6,5% г/г до текущих 8,7% г/г в реальном выражении.

Сильный рост зарплат не вызывает удивления, так как, согласно исполнению федерального бюджета за апрель, рост расходов на здравоохранение и образование составил 43% г/г или 35% г/г за 4М18. В результате этого, зарплаты госсектора выросли на 17% г/г в образовании и на 31% г/г в здравоохранении в 1К18, что выше, чем среднее по экономике (13% г/г в 1К18). В целом, текущий рост зарплат вполне вписывается в наш прогноз их роста на 10% г/г в номинальном выражении в этом году.

Макростатистика за апрель говорит скорее в пользу паузы в решении по ставке на заседании ЦБ 15 июня. По итогам апреля большое число аргументов говорит в пользу паузы на следующем заседании ЦБ РФ 15 июня. Во-первых, принятие закона о контрсанкциях является негативным сигналом для рынков, существенно повышающим неопределенность.

Во-вторых, высокий рост внутренних розничных цен на бензин примерно на 4% с начала года указывает на инфляционные риски.

В-третьих, более сильная в сравнении с ожиданиями статистика по потреблению за апрель, а также возможный рост внутреннего спроса в июне-июле в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, также указывают на возрастающие инфляционные риски.

Кроме того, хотя ВВП за 1К18 показал довольно слабый рост всего на 1,3% г/г, что является нижней границей прогнозного диапазона (ЦБ ожидал роста ВВП в 1К18 на 1,3-1,5% г/г), все указывает на то, что этот факт не связан со слабостью в потреблении.

Таким образом, мы считаем, что вероятность решения в пользу паузы на следующем заседании ЦБ 15 июня, растет.