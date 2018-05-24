В среду, 23 мая, торги на Московской бирже открылись ростом по рублёвым парам, а закрылись разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару США и немного укрепился к единой валюте. Он в течение дня находился под давлением со стороны дорожающего доллара.

Главным ньюсмейкером для всех бирж стал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не удовлетворен ходом переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, а также предупредил о возможном переносе планируемой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на более поздний срок.

От ослабления рубль сдержали налоговый период и аукционы Минфина РФ. Ведомство в среду на аукционах разместило два выпуска облигаций ОФЗ в объеме 30 млрд руб. Общий спрос на бумаги составил 77,1 млрд руб.

В начале европейских торгов курс доллара восстановился до 61,82 руб., на американской сессии – отступил к 61,33 руб. Курс евро повышался до 72,36 руб., а на американской сессии ушел в положительную зону к уровню 71,71 руб.

В четверг, 24 мая, день на нефтяном рынке начался со снижения котировок. На момент написания обзора баррель Brent стоит $79,50 (-0,23%). Цена шесть дней консолидируется в диапазоне $78,08 –$ 80,47.

Участники нефтяного рынка ждут новых драйверов для движения и не знают, фиксировать им прибыль от длинных позиций или остаться в них в ожидании нового ралли. А от динамики цен на нефть зависит динамика курса рубля в ближайшие дни.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Учитывая, что американский доллар на торгах в Азии дешевеет ко всем основным валютам, а нефть снижается, то можно предположить, что торги по паре доллар/ рубль откроются в районе 61,40 руб. и сохранят боковое движение до тех пор, пока нефтяные трейдеры не определятся с направлением цен на нефть.

Рубль почти полностью отыграл потери у евро, которые он понес с 6 апреля. Политическая неопределённость в Италии и слабая статистика еврозоны сыграли ему на руку. Техническая картина указывает на готовность пары евро/рубль к восходящей коррекции до 75 руб.