Индекс МосБиржи накрыла полноценная коррекция. Вряд ли наблюдаемое снижение рублевого индикатора носит характер разворота тренда — об этом будем говорить, если индекс провалится под поддержку 2275 пунктов. Однако пока особенных причин для беспокойства нет — стандартные продажи после двухнедельного «боковика» ввиду отсутствия сколько-нибудь значимых поводов для покупки.

Накануне рублевый индекс упал на 1,35% и закрылся около 2295 пунктов. Все случилось совершенно закономерно, установившийся в последние дни боковой торговый диапазон и отсутствие вариантов для обновления годовых максимумов сделали свое дело, а негативный внешний фон только добавил динамики.

Техническая картина торгов индексом МосБиржи демонстрирует, что после пробоя промежуточной поддержки на уровне 2310 пунктов «медведи» активизировались, и цель их продажи располагается теперь в области 2270-2290 пунктов. Стоит следить за поведением рынка около отметки 2275 пунктов, при успешной «медвежьей» атаке данного рубежа в индексе начнет меняться среднесрочный тренд. Сегодняшние торги с большой долей вероятности откроются в непосредственной близости от уровней вчерашнего закрытия, с повышением на 0,1%-0,3%, но до появления свежих катализаторов продавцы будут преобладать.

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается ПМЭФ, который обычно сопровождается громкими заявлениями относительно российской экономики и отдельных предприятий. В ближайшие пару дней, пока работает форум, новости для российского рынка будут поступать именно с этой стороны.