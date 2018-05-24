Отечественный рынок акций вчера следовал в фарватере западных индикаторов и потерял по итогам торгов 1,35%, что все-таки многовато в отсутствие внутренних негативных новостей. Это стало еще одним свидетельством нехватки денег на рынке для продолжения роста.

Сегодня рынок откроется в плюсе на 0,2-0,4% и будет отыгрывать вечерний рост американских индексов на 0,3% и прибавившую нефть.

Нефть вообще вчера проявила чудеса силы. Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти на 5,8 миллиона баррелей, в то время как рынок ждал снижения показателя на 1,57 миллиона баррелей. Такая статистика вызвала шок и буквально за несколько минут котировки нефти рухнули более чем на процент. Однако снижение запасов не стало поводом для развития коррекции, и просадка в течение часа-полутора была полностью выкуплена, после чего нефть ушла ближе к отметке 80 долларов.

Это еще раз свидетельствует о силе восходящего тренда по нефти и большом риске открытия коротких позиций, хотя зашортить нефть очень хочется.

Внешний фон поддержал российские фьючерсы вечером, которые выросли в пределах 0,2-0,5%, за исключением «Лукойла».

Сейчас американские фьючерсы и нефть теряют около 0,2%. Если динамика заокеанских индексов улучшится, то Индекс Мосбиржи сможет отыграть примерно половину вчерашних потерь.

Стойко перенес внешний негатив рубль, который не отошел далеко от отметки 61 руб за доллар. В пользу рубля говорит успешность аукциона Минфина по размещению ОФЗ: финансовое ведомство продало весь выставляемый объем госбумаг, а это 30,1 млрд рублей при спросе 77,1 млрд рублей. Сегодня продолжит поддерживать рубль и продажа валюты на пике налогового периода. Не исключено, что рубль попытается продавить отметку 61 руб за доллар, но закрепиться ниже нее шансов не много.

Основная опасность для российской валюты исходит с мирового валютного рынка, где продолжается укрепление доллара. Сейчас пара евро-доллар располагается на отметке 1,17 и на следующей неделе вполне может подойти к сильному сопротивлению 1,15.