Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, вблизи отметки 2295 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2290, 2280 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 п.

Несмотря на утреннее ухудшение внешнего фона, мы рассчитываем на приостановку вчерашнего падения локального рынка акций. Этому способствует вечернее восстановление стоимости нефтяных фьючерсов. По этой же причине в первой половине дня индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в районе 2290-2300 п.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.35%) и РТС (-2.27%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая слабость долларового индекса РТС была обусловлена коррекционным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В целом же отечественный рынок акций отыграл существенное ухудшение внешнего фона. Наиболее же значимым внешним сигналом стала сильная внутридневная просадка стоимости фьючерсов на нефть, которая наметилась еще задолго до публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Свежая статистика из-за океана оказалась ожидаемо слабой. Она указала на сильное увеличение запасов сырой нефти и бензина в США. Поэтому индексы МосБиржи и РТС не имели шансов на вечерний коррекционный отскок. Однако уже после закрытия основных торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent сумели полностью нивелировать свои внутридневные потери. Основные фондовые индексы в США также смогли выбраться на позитивную территорию в последние минуты торгов. Это создает условия для приостановки вчерашнего падения российского рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 4.9 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением выделились дивидендные бумаги Башнефть-ап (BANEP RM, —5.00%). Явным негативом для них стало известие о том, что годовые дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям «Башнефти» будут выплачены в одинаковом размере 158.95 руб. Участники торгов ожидали несколько более щедрых годовых выплат по привилегированным бумагам. Тем не менее, они и без того составляют весьма внушительные 9.15% от цены вчерашнего закрытия.

Не исключено, что инвесторов и спекулянтов насторожила еще одна значимая корпоративная новость. Вчера стало известно, что «Башнефть» найдет применение для 100 млрд руб., полученных в начале текущего года по мировому соглашению с компанией АФК «Система». Сопоставимая сумма может быть направлена на развитие трех нефтехимических предприятий в Башкирии. Это уменьшает шансы на выплату специальных дивидендов в результате столь крупного разового дохода.

Отметим также вчерашнюю слабость защитных бумаг Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —3.24%). Они продолжили отступление от своего годового максимума после того, как стала известна величина возможных годовых дивидендных выплат по этим акциям. Согласно недавней рекомендации совета директоров эмитента, они могут быть одобрены в размере 1.38 руб., что составляет относительно скромные 4.3% от цены вчерашнего закрытия.

Акции Дикси (DIXY RM, +3.34%) с некоторым опозданием отыграли важную корпоративную новость, вышедшую накануне. В начале текущей недели стало известно, что дочерняя компания эмитента совместно с аффилированными лицами теперь контролирует более 95% его акций. В результате этого события АО «ДИКСИ Юг» имеет право на выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров торговой сети. Он состоится по цене 340 руб. за бумагу. Таким образом, эти акции будут выкупаться с премией около 4.8% к цене их вчерашнего закрытия.

Заметным событием во втором эшелоне также стало сильное повышение низколиквидных бумаг Возрожд-ао (VZRZ RM, +7.58%), Возрожд-ап (VZRZP RM, +11.11%). Неожиданный всплеск интереса к указанным акциям был связан с заявлением главы банка ВТБ Андрея Костина о том, что кредитная организация планирует приобрести банк «Возрождение», который выставлен на продажу по предписанию ЦБ. Логика сложившейся ситуации говорит в пользу того, что указанная сделка будет реализована.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное понижение в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после масштабного вечернего коррекционного отскока вновь подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Вместе с тем, влияние утреннего негатива будет смягчено тем фактом, что рынок акций США вчера сумел закрыться повышением, как и фьючерсы на нефть сорта Brent.