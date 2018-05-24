Основное давление на российский рынок оказывал внешний фон. Президент США не удовлетворён промежуточными итогами переговоров с Китаем по торговым вопросам. Более того, США выставили требования Европе сократить поставки стали на 10% или принять компенсирующие американские импортные пошлины. Вопросы геополитики также вновь усугубляются, как по северокорейскому, так и по иранскому направлению. Впрочем, последнее помогает нефти удерживаться на высоких значениях. Однако дорогая нефть никак не помогает российскому нефтегазовому сектору: «Газпром» (-0,3%), «Роснефть» (-2,04%), «ЛУКОЙЛ» (-2,22%), «Сургутнефтегаз» (-1,09%). «МТС» (-2,09%) увеличила прибыль в I квартале на 23,6% до 15,4 млрд рублей. Однако в ближайшие 5 лет компания потратит до 60 млрд рублей на реализацию «закона Яровой». Совет директоров «Башнефти» (-0,43%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 158,95 рублей на акцию. В лидерах роста и падения также оказались: «Дикси» (+3,34%), «Аптеки 36 и 6» (+2,43%), ТМК (+0,94%), GDR En+ (+0,83%), а также привилегированные «Башнефть» (-5,0%), «Соллерс» (-3,63%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-3,24%), «Россети» (-2,91%). Есть и немного позитива. МВФ сохранил прогноз роста российской экономики в 2018 году на уровне 1,7%, хотя многие западные аналитики начали пророчить снижение ВВП.

Рубль весьма активно слабел в течение дня, реагируя на укрепление позиций доллара на глобальном рынке. Впрочем, к вечеру потери немного сократились, чему, вероятно, способствовали успешные размещения ОФЗ. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года в объёме 15,1 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 37,422 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,14%, а на втором спрос составил 39,719 млрд рублей при средневзвешенной доходности 2,89%. Стоит отметить весьма высокий спрос на ОФЗ, индексируемые на инфляцию. Доходность по бумагам оказалась ниже, чем на предыдущем размещении. После выхода статистики по запасам нефти в США, «чёрное золото» попыталось уйти в более глубокий минус, но планы медведей провалились. К вечеру Brent вновь торговалась выше $79 за баррель, что обеспечивало рубль более высокой устойчивостью, чем у прочих сырьевых валют. И, естественно, не будем забывать о налоговом периоде, в рамках которого традиционно растёт спрос на отечественную валюту. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,2% до 61,33, а евро слабел на 0,51% до 71,70.

Торги в США завершились ростом индексов. Однако начиналась сессия с падения на фоне роста рисков торговой войны США против всех. Тем не менее к закрытию настроение инвесторов поправил Федрезерв. Протокол последнего заседания убедил рынок в том, что до конца года ФРС может повысить ставку ещё два, но не три раза. Рынок оценивает вероятность 4-х повышений в текущем году лишь на уровне 40%. Кроме того, большинство членов ФРС допускает то, что инфляция может быть выше 2% какое-то время для закрепления долгосрочных инфляционных ожиданий. Соответственно, на рынке посчитали, что содержание заседания Комитета по операциям на открытом рынке говорит об отсутствии агрессивных планов ужесточения денежной политики. Из статистики стоит отметить рост сводного индекса деловой активности до 56,6 п. в мае по сравнению с 56,5 п. в апреле. Продажи нового жилья в США снизились в апреле на 1,5% до 662 тыс. И немного о корпоративных историях. Tiffany & Co. (+23,29%) отчиталась лучше ожиданий. Comcast Corp. (-1,94%) сообщает о подготовке альтернативного предложения за активы Fox, которые намерена купить Walt Disney. По итогам торгов DJIA вырос на 0,21% до 24886,81 п., а S&P 500 поднялся на 0,32% до 2733,29 п.

Азиатские рынки оказались в состоянии запутанности. С одной стороны, протокол заседания ФРС показал отсутствие агрессивных планов повышения ставки, а с другой стороны, в СМИ появилась информация, что администрация Д. Трампа намеревается ввести импортные пошлины на автомобили до 25%. Естественно, что это привело к падению акций азиатских производителей автомобилей. К примеру, бумаги Toyota падали на 3,2%, а Honda — на 3,4%. Министерство торговли США полагает, что система несправедливых тарифов в течение десятилетий привела к деградации американской индустрии автомобилестроения. Д. Трамп также призвал к изменению структуры торгового соглашения с КНР. Меж тем Министерство торговли Китая заявляет, что Пекин не обещал каких-либо конкретных цифр по сокращению торгового дисбаланса. Из позитива стоит отметить снижение доходности 10-летних казначейских обязательств ниже 2,99%. ЦБ Южной Кореи сохранил ставку без изменений. Министр финансов Ю. Кореи подтвердил прогноз роста экономики в текущем году на 3%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 22432,16 п. (-1,14%), Hang Seng — 30671,69 п. (+0,02%), Shanghai Composite — 3158,94 п. (-0,32%).

Нефть незначительно дешевела. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 18 мая, коммерческие запасы нефти выросли на 5,8 млн баррелей до 438,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,9 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 1,0 млн баррелей. Импорт сырой нефти вырос на 558 тыс. баррелей в день до 8,2 млн баррелей суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,4 млн баррелей общих топливных поставок, или +1,5% за год, 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или +1,0% за год, а также 4,2 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —1,9% за год. Добыча на отчётной неделе выросла всего на 2 тыс. баррелей в сутки до 10,725 млн баррелей в день. Ливийская National Oil Corp. сообщает, что производство нефти сократилось на 120 тыс. баррелей из-за необычайно жаркой погоды, которая приводит к проблемам с электроснабжением. Впрочем, всё это пока удерживается на втором плане, а на первом плане появились ожидания того, что на июньской встрече члены соглашения OPEC+ могут частично смягчить условия ограничений добычи, чтобы снизить обеспокоенность на рынке по поводу чрезмерно быстрого роста цены на нефть. К 9:00 (мск) Brent — $79,45 (-0,44%), WTI — $71,56 (-0,39%), золото — $1293,6 (+0,31%), медь — $6768,21 (-0,02%), никель — $14585 (-0,44%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,84 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,17 (-0,03%), GBP-USD — $1,336 (+0,07%), USD-JPY – 109,44 (-0,45%).

Внешний фон вновь может оказаться негативным. С одной стороны, ФРС сигнализирует о том, что не будет торопиться с повышением ставки, а с другой, администрация Д. Трампа последовательно доказывает свою непредсказуемость по торговым вопросам. Вполне вероятно, что российский рынок может оказаться в минусе на старте дня, но падение уже не будет столь активным, как накануне. У рубля, напротив, есть шанс возобновить укрепление на фоне растущего разрыва доходностей с долларом.

Из корпоративных событий можно выделить: совет директоров ГМК «Норникель» рассмотрит вопрос дивидендов за 2017 год; «Мечел» предоставит операционные результаты за I квартал 2018 года; «Русагро» проведёт день инвестора.