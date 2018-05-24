Рынок акций РФ мало изменится в начале дня. Рубль ослабеет на фоне неуверенной динамики рынка нефти.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие рынка с несущественным отклонением, вблизи отметки 2295 по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Ближайшими поддержками станут уровни 2290 и 2280, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2310 и 2320, добавил он.

Утренняя коррекция нефтяных цен продолжит с утра давить на рубль, однако это давление будет сдерживаться благодаря налоговому периоду, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Диапазон колебаний доллара сегодня составит 61,0-61,75 рубля, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились на 0,3-0,6% на фоне публикации протокола майского заседания ФРС США.

Протокол сигнализирует о вероятном повышении процентной ставки уже в июне. Члены профильного комитета в мае согласились, что экономика растет достаточными темпами, чтобы обеспечить очередное повышение совсем "скоро", следует из текста протокола.

При этом в тексте не указывается, какое количество повышений планируется в текущем году. Ранее ФРС прогнозировала три повышения ставки, включая мартовское.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,2%, японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра понижались на 0,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,4% до 79,5 доллара за баррель по марке Brent (июльский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,1708 доллара против 1,1696 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду упал по основным индексам на внешнем негативе и снижении рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,35% — до 2295,57 пункта, индекс РТС — на 2,27%, до 1174,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 12 копеек — до 61,33 рубля, евро снизился на 37 копеек, до 71,7 рубля.