Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после разнонаправленной динамики накануне, а сигналы с мировых площадок неоднозначны. Торги на фондовых рынках США в среду, после негативного начала дня, закрылись ростом основных индексов, на 0,2-0,6%. Поддержку индикаторам оказали протоколы заседания ФРС, которые сигнализировали, что центральный банк не будет спешить с повышением процентных ставок и сокращением баланса активов. Следующий этап ужесточения денежно-кредитной политики намечен на июнь.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.

На биржах Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Так, японский Nikkei 225 упал примерно на 1,1%. Биржи Китая также окрашены в красный цвет. На рынках сохраняется напряженность, связанная с торговым вопросом и предстоящим в июне саммитом США и Северной Кореи, который и вовсе может быть отменен. В Штатах при этом дали понять, что могут ввести пошлины на импорт автомобилей и запчастей.

Нефтяные котировки с утра теряют порядка 0,3%. Накануне ценам удалось восстановиться от минимумов, несмотря на данные о неожиданном резком росте запасов “черного золота” в США на прошлой неделе. Котировки при этом сохраняют некоторый потенциал краткосрочного снижения – целью Brent может стать отметка 77,50 долл, а WTI – 70,80 долл.



