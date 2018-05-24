ВТБ, которому принадлежало 29,1% акций Магнита (MGNT LI: ПО РЫНКУ; РЦ $21,6/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 5 754 руб./обыкновенную акцию), продал 12,05 млрд акций (11,82%) компании Marathon Group. Сумма сделки не раскрывается.

В результате сделки ВТБ сократил долю в Магните до 17,28% акций.

Marathon Group основана год назад Александром Винокуровым и его партнером Сергеем Захаровым. Ее основным активом до сих пор была SIA group (бывшая SIA international), компания, занимающаяся четвертое место на рынке дистрибуции и продажи фармацевтических препаратов.

Александр Винокуров имеет разнообразный и богатый опыт в private equity, в том числе он занимал различные должности в TPG Capital Moscow, Summa Group и A1.

Мы рассматриваем сделку как диверсификацию рискового портфеля ВТБ в сторону других компаний в области private equity. Мы считаем новость умеренно позитивной, так как она отчасти снимает опасения рынка по поводу скрытых намерений ВТБ в отношении Магнита.