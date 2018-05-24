Недельная инфляция все равно пока оценивается в 0,1%. Росстат оценивает рост цен за неделю с 15 по 21 мая в 0,1%, а среднедневной рост цен с начала мая – 0,013%. Это примерно соответствует апрельскому значению, но оказалось чуть выше, чем в мае прошлого года. В целом за месяц цены вряд ли повысятся больше, чем на 0,4%, так что годовая инфляция останется вблизи 2,4%, но тем не менее наметится небольшое ускорение роста цен. ЦБ изначально ожидал, что минимум по годовому росту цен будет достигнут во 2 кв., но, похоже, дно было пройдено в начале года. Небольшое ускорение роста цен может быть вызвано как ослаблением рубля в апреле, так и увеличением темпов роста цен производителей, которые стараются хотя бы отчасти переложить увеличение своих затрат на конечных потребителей. В целом же, за год ЦБ планирует пересмотреть прогноз инфляции в сторону увеличения до 3–4% на конец года, но риска превышения долгосрочного ориентира пока нет.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала ряд комментариев относительно возможного влияния фискальных стимулов на денежно-кредитную политику. В своем сегодняшнем выступлении на ПМЭФ глава ЦБ уделила особое внимание фискальной политике. Регулятору неясны источники финансирования майских указов, а также их влияние на экономический рост. Банк России видит возможность лишь ограниченного роста госдолга – если будет увеличена программа внутренних заимствований, то ставки на внутреннем рынке повысятся. Рост внешнего долга может привести к укреплению рубля. С точки зрения расходов, дополнительный финансовый стимул без проведения структурных реформ приведет к перегреву экономики. Решения по динамике фискальных расходов и источники их финансирования могут повлиять на темпы снижения ключевой ставки. Эти высказывания главы ЦБ указывают на то, что, хотя предпосылки для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании сохраняются, регулятор, вполне возможно, проявит осторожность и сохранит ставку до прояснения перспектив бюджетной политики.