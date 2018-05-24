Вчера глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил, что ВТБ объединит этот актив с группой СОГАЗ — ведущей российской страховой компанией в корпоративном сегменте. Сделка и ее окончательные параметры будут официально объявлены в пятницу. Г-н Костин добавил, что ВТБ получит миноритарную долю в объединенной компании, которая будет работать под брендом СОГАЗ, а также денежный компонент. Исходя из результатов ВТБ страхование за 2017 по МСФО, ее общий объем активов составил 199 млрд руб., собственный капитал — 30.8 млрд руб., а чистая прибыль — 20 млрд руб. (16.7% от общей чистой прибыли ВТБ за 2017).

Ранее в СМИ высказывались предположения, что ВТБ страхование было оценено в $1.5 млрд (или почти 100 млрд руб.) для сделки с СОГАЗ. Это предполагает P/E 2017 5.0x и P/BV 3.2x. Нам сложно сказать, справедлива ли оценка, учитывая, что в России нет публичных страховых компаний. Но на первый взгляд, она выглядит неплохо, и сделка должна быть хорошо воспринята инвесторами, если ее параметры будут официально подтверждены. Кроме того, ВТБ должен признать значительную прибыль от этой сделки в своем отчете о прибылях и убытках, что также положительно для капитала банка.