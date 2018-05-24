Вчерашняя сессия на рынке ОФЗ была довольно напряженной. На открытии кривая сместилась вверх на 2 бп в условиях ухудшения глобального аппетита к риску и ослабления рубля. При этом объем сделок был небольшим, поскольку инвесторы воздерживались от активных действий в ожидании результатов аукционов. В отличие от предыдущей недели, спрос на первичном рынке оказался достаточно высоким. Общая сумма заявок на ОФЗ-26223 с фиксированным купоном превысила предложение в 2,5 раза, и в итоге весь запланированный объем бумаг (15 млрд руб.) Минфин разместил с минимальной премией (доходность по цене отсечения составила 7,15%). На аукционе индексируемого на инфляцию 10-летнего ОФЗ-52002 соотношение спроса и предложения было почти таким же (2,6x), но в этом случае для размещения выпуска в полном объеме (также 15 млрд руб.) Минфину пришлось предложить инвесторам небольшую скидку: облигации были размещены по средневзвешенной цене 96,9% против 97,3% на момент закрытия торгов во вторник. Тем не менее результаты обоих аукционов инвесторы сочли успешными, учитывая нестабильную обстановку на других рынках. Во второй половине дня иностранные институциональные инвесторы (преимущественно из США) начали покупать российский риск. В итоге рынок отыграл утренние потери, закрывшись снижением доходностей на 3–5 бп в среднем и дальнем сегментах кривой. Короткие ОФЗ завершили сессию на прежних уровнях, в результате чего спред на отрезке 2–10 лет сузился еще на 4 бп, до 61 бп. Активность во флоутерах была небольшой, и по итогам торгов они закрылись без изменений. Из долговых рынков других развивающихся стран отметим Турцию, 10-летние облигации которой снизились в доходности на 15 бп на новостях об экстренном повышении ключевой ставки, предпринятом центробанком.