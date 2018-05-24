Как сообщил вчера Росстат, инфляция составила 0,1% в период с 15 по 21 мая или 0,3% с начала месяца. Исходя из этих данных, рост цен по итогам месяца выйдет скорее всего на уровень 0,4% м/м, или 2,4% г/г, что соответствует нашим ожиданиям. Тем не менее, ускорения годовой инфляции не происходит уже третий месяц подряд, несмотря на недавнее ослабление рубля. Учитывая сильную статистику по потреблению в апреле и рост инфляционных рисков, мы ожидаем, что инфляция ускорится до 0,5% м/м и до 0,7% м/м в июне и июле соответственно. Кроме того, это говорит о том, что вероятность того, что ЦБ возьмет паузу на заседании 15 июня повышается..
Вероятность того, что ЦБ возьмет паузу на заседании 15 июня, повышается
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