Центробанк Турции снова вынужден действовать. Накануне вечером, после завершения внеочередного заседания, стало известно о пересмотре на повышение ставки поздней ликвидности сразу на 3%. Теперь ставка, по которой компании могут привлекать финансовые средства, находится на уровне 16,5% годовых. В комментариях ЦБ Турции отмечает, что намерен использовать весь имеющийся инструментарий для достижения ценовой стабильности. Рисков в текущей ситуации предостаточно: прежде всего, они касаются разгона инфляции. Ожидания по индексу потребительских цен в Турции по-прежнему очень осторожные: в апреле CPI рос до 10,85% с 10,2% ранее. Инфляция, которая взята была под контроль в начале года, снова активизировалась.

На этой неделе турецкая лира уже обновляла исторические минимумы в паре с долларом США — накануне на рынке давали за USD всего 4,85 лиры. После того, как ЦБ Турции объявил о решении поднять ставку поздней ликвидности, лира укрепилась до отметки 4,60 лиры за доллар США. Однако пока рассчитывать на восстановление позиций лиры не приходится: самое лучшее, что можно ожидать, это стабилизация турецкой валюты вблизи текущих значений.

По всей видимости, в настоящий момент нужно гибко регулировать все возможные финансовые ставки, чтобы создать внутри монетарной системы условия для быстрого реагирования на смену рыночных настроений. Кризисная ситуация требует быстрой реакции, тогда от монетарных решений будет эффект.

Для российских туристов, которые готовятся посетить Турцию в период летних отпусков и каникул, девальвация лиры не должна представлять серьезной проблемы, хотя шоппинг теперь будет менее удачным, чем ранее. Согласно курсу ЦБ РФ, 1 лира стоит сейчас 12,68 руб., но при покупках на рынках, например, курс будет пересчитываться не в пользу туриста – стоит ориентироваться на курс примерно 1 лира по 15 руб.