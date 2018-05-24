По данным Росстата, инфляция на неделе с 15 по 21 мая ускорилась с 0.08% н/н до 0.13% н/н (неокруг.), что привело к росту годового значения с 2.38% г/г до 2.46% г/г.

Драйвером для роста цен продолжают оставаться ускоренные темпы роста цен на бензин (+1.8% н/н) на фоне высоких цен на нефть, что уже привлекло внимание правительства. Вчера вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что принято решение о снижении акцизов на моторное топливо в срок до 1 июля 2018 года.

Готовность правительства контролировать рост цен на бензин – положительный фактор для инфляции, снижающий риски дальнейшего ускорения. Мы полагаем, что в таких условиях Банк России может продолжить снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании 15 июня (SGe: —25бп).

Согласно статистике Банка России, по итогам апреля запас долларовой ликвидности в российских банках не претерпел изменений, застыв на отметке в 86.3 млрд долл. Напомним, данный индикатор включает в себя средства на корсчетах в банках-нерезидентах, валютные кредиты банкам-нерезидентам и не находящиеся в залоге облигации в иностранной валюте.

Примечательно, что даже в условиях профицитного текущего счета платежного баланса по итогам месяца банки столкнулись с просадкой (в долларовом эквиваленте) как остатков на валютных текущих счетах организаций (с 42.1 млрд долл. до 38.3 млрд долл.), так и валютных депозитов (с 123.9 млрд долл. до 120.4 млрд долл.).

Таким образом, даже высокие цены на нефть пока не позволяют предположить, что запасы валютной ликвидности в распоряжении отечественных банков встали на путь устойчивого восстановления. Следовательно, и характер сужения рублевого базиса сейчас продолжает выглядеть неустойчивым для нас.