Вчера компания МТС опубликовала финансовые результаты за 1К18, которые мы оцениваем как умеренно позитивные. В 1К18 рост выручки без учета влияния новых стандартов МСФО составил 3.7% г/г, OIBDA – 6.5% г/г. Долговая нагрузка МТС в терминах net debt/EBITDA LTM на конец 1К18 уменьшилась до 1.2х c 1.5х на начало 2018 г.

В 1К18 выручка МТС составила 107.9 млрд руб. Рост выручки к 1К17 был в основном обеспечен увеличением выручки на ключевом российском рынке (без учета влияния новых стандартов МСФО) на 4.6% г/г до 101.6 млрд руб. В свою очередь, рост выручки в России стал следствием увеличения выручки от оказания мобильных услуг на 4.4% г/г до 74.8 млрд руб. и от реализации товаров на 15.6% г/г до 13.1 млрд руб. Выручка от оказания фиксированных услуг в России в 1К18 незначительно изменилась по сравнению с 1К17 и составила 15.1 млрд руб. В отчетном периоде OIBDA МТС с учетом влияния новых стандартов МСФО выросла на 24.6% г/г до 52.1 млрд руб., без их учета – на 6.5% г/г, что было обеспечено увеличением использования высоко рентабельных услуг в России и оптимизацией затрат. В 1К18 рентабельность по OIBDA без учета влияния новых стандартов МСФО достигла 41.1% (+1.1 пп г/г). Совокупная абонентская база оператора на конец 1К18 уменьшилась к началу 2018 г. на 0.2% до 106.2 млн подписчиков, абонентская база МТС в России — на 0.2% до 78.1 млн подписчиков.

В 1К18 расходы МТС на CAPEX увеличились на 50.1% г/г до 16.7 млрд руб. Отчетный период компания завершила с положительным свободным денежным потоком на уровне 19 млрд руб., кроме того, аккумулировала около 23 млрд руб. от реализации краткосрочных инвестиций. При этом, в рамках программы выкупа собственных акций компания выплатила 7.6 млрд руб. На конец 1К18 совокупный долг компании незначительно изменился к началу года и составил 291 млрд руб., в то время как чистый долг сократился на 27 млрд руб. до 233.8 млрд руб. Долговая нагрузка МТС в терминах net debt/EBITDA LTM на конец 1К18 уменьшилась до 1.2х с 1.5х на начало 2018 г.

Вместе с публикацией отчетности за 1К18, компания подтвердила объявленный ранее прогноз на 2018 г., согласно которому в текущем году ожидается небольшое увеличение выручки и сохранение OIBDA на уровне 2017 г. (без учета влияния новых стандартов МСФО), а расходы на CAPEX за 2018-2019 гг. прогнозируются совокупным объемом 160 млрд руб.

По нашим оценкам, финансовые результаты МТС за 1К18 являются нейтральными для рейтингов компании от международных рейтинговых агентств. Публикация отчетности вряд ли повысит активность в бумагах компании, так как текущие уровни доходности близки к справедливым. МТС довольно широко представлен на локальном рынке, наиболее ликвидные из которых предлагают премию схожую с бумагами эмитентов с инвестиционным рейтингом на уровне 60- 70 бп к кривой ОФЗ. Валютные обязательства оператора торгуются с дисконтом около 30-50 бп. к VEON, что выглядит оправданным и близко к среднему долгосрочному значению.