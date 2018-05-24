Согласно опубликованному ЦБ РФ обзору банковского сектора, в апреле консолидированная месячная чистая прибыль банков осталась на высоком уровне — 184 млрд руб. (против 175,5 млрд руб. в марте), при этом в отличие от предшествующего месяца восстановления средств из резервов не происходило (в резервы было направлено 84,5 млрд руб.). За 4М 2018 г. консолидированная чистая прибыль по всей системе достигла 537 млрд руб., из которой на Сбербанк пришлось всего 49% (против 60-70% в прошлом году). По нашему мнению, одним из факторов столь высокой прибыльности (ROAE 18% за январь-апрель против 9% за весь 2017 г.) мог стать процентный доход, полученный санируемыми ФКБС банками от размещения (в частности, в КОБР) дешевых средств (под минимальную ставку), привлеченных у ЦБ РФ в рамках МЭПЛ. Отметим, что задолженность перед регулятором увеличилась в апреле на 352 млрд руб. (до 2,7 трлн руб.), а в депозиты ЦБ и КОБР было инвестировано 454 млрд руб. новых средств.

В валютной части баланса произошел большой отток средств — в размере 10,6 млрд долл. (против +2,5 млрд долл. в марте) со счетов клиентов (большая часть 7,4 млрд долл. с расчетных счетов и депозитов корпораций). Изъятие валютных средств, скорее всего, обусловлено прохождением пика выплат по внешнему долгу (5,3 млрд долл., согласно прогнозному графику ЦБ). Однако, учитывая большой размер сальдо счета текущих операций (12 млрд долл.) благодаря высоким ценам на нефть, такой отток средств из банковской системы означает, что в апреле произошел и заметный вывоз капитала, не связанный с исполнением обязательств по внешнему долгу. Размер этого вывоза мы оцениваем в ~6 млрд долл. В частности, он мог появиться в результате меньшего поступления выручки от экспортеров в российские банки и/или выхода нерезидентов из российского госдолга. Для покрытия оттока валютной ликвидности банки использовали средства, высвобожденные из кредитов (-4,5 млрд долл.), а также валюту, привлеченную на спот-рынке (в том числе своп, произошло увеличение ОВП на балансе).

По нашим оценкам, запас валютной ликвидности в банковской системе (=превышение высоколиквидных активов над остатками на корпоративных расчетных счетах) на конец апреля составил всего 8 млрд долл. Из-за произошедшего ралли на рынке нефти (неожиданного), мы теперь не ждем появления дефицита валютной ликвидности по крайней мере в летние месяцы, несмотря на столь скромный ее текущий запас. Лишь в сентябре предстоит очередной пик выплат по внешнему корпоративному долгу (7,6 млрд долл.), что может вызвать расширение базисных спредов (на 25-50 б.п. от текущих локальных минимумов).

В рублевой части на счета физлиц пришло 450 млрд руб., в то же время с валютных счетов физлиц напротив ушло 3,2 млрд долл. По-видимому, в период ослабления курса рубля (с локальным максимумом 65 руб./долл.) некоторые физлица решили сконвертировать часть своих средств в рубли, что и обусловило повышенный приток рублевых средств. По нашим оценкам, по бюджетному каналу дополнительного притока средств не было, однако в конце месяца могли прийти бонусы сотрудникам некоторых компаний (в том числе государственным). Также большой приток произошел на счета корпоративных клиентов (+304 млрд руб.). Такие большие поступления рублевой ликвидности (+754 млрд руб.) лишь частично были направлены в кредитование (+592 млрд руб.), остальное было размещено в денежных средствах (+277 млрд руб.). Тем не менее, банки продолжили увеличение задолженности перед ЦБ РФ и Минфином (+390 млрд руб.), что свидетельствует о крайне неравномерном распределении ликвидности по банковской системе, и операциями регулятора по поддержке санируемых банков. По нашей оценке, на 1 мая объем средств, которые банки размещали в ЦБ РФ (депозиты и КОБР) лишь на 133 млрд руб. больше объема средств, который банки привлекали в ЦБ РФ (с учетом МЭПЛ) и Минфине, то есть в целом по системе избытка ликвидности нет (это и объясняет все еще низкий спрос на КОБР). Основная кредитная активность по-прежнему сосредоточена в розничном сегменте (+17% г./г.), в то время как корпоративный сегмент продемонстрировал рост всего +7,5% г./г. (немного выше номинального роста ВВП).