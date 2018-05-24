Последние несколько лет "Новатэк" являлся самой быстрорастущей компанией в российском нефтегазовом секторе с точки зрения добычи, и, по нашему мнению, грандиозные планы развития СПГ направления позволят ему сохранить этот статус как минимум в ближайшие 10 лет. Смещение фокуса с продаж трубного газа на внутреннем рынке на реализацию сжиженного газа на экспорт позволит компании кратно увеличить финансовые показатели в долгосрочной перспективе как за счет органического роста, так и благодаря более высокой рентабельности этого сегмента. Мы считаем акции "Новатэка" привлекательным вариантом вложения для инвесторов с долгосрочным горизонтом инвестирования и присваиваем бумагам рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 1 054 руб. за акцию.

При написании финансовой модели "Новатэка" мы использовали прогнозы операционных и финансовых показателей, представленных в стратегии развития компании до 2030 г. в декабре 2017 г. В презентации "Новатэк" дал прогнозы по 2 ключевым направлениям бизнеса: на активах в рамках единой системы газоснабжения (ЕСГ) и оценку объема производства СПГ, дополнив цифры рядом финансовых показателей. Мы провели анализ этих показателей и представили собственные прогнозы на основе презентации компании.

По нашим оценкам, в текущем году "Ямал СПГ" произведет около 7,5 млн т СПГ, а в 2020 г. выйдет на проектную мощность в 17,4 млн т. Мы оценивали "Ямал СПГ" отдельно от "Новатэка", используя метод суммы частей, так как проект имеет кардинально другую структуру капитала и высокий долг, который не консолидируется в отчетности "Новатэка". В презентации компания оценивает операционный денежный поток от проекта до 2030 г. в размере 62 млрд долл., что по нашим расчетам соответствует цене СПГ на уровне 8 долл./млн БТЕ при cash costs в размере 3 долл./млн БТЕ с поставкой в Азию. При моделировании "Арктик СПГ 2" и будущих СПГ проектов мы исходили из предпосылки, что совокупный объем производства СПГ на активах компании вырастет к 2030 г. до 50 млн т в год. Мы закладываем консервативный прогноз и отмечаем, что по последним оценкам ресурсная база компании позволяет увеличить производство до 80 млн т в год.

"Новатэк" является самой дорогой компанией по мультипликаторам в российском нефтегазовом секторе, однако, по нашим оценкам, его текущая капитализация ниже справедливой стоимости традиционных активов и проекта "Ямал СПГ", и при этом не учитывает последующие проекты. Наша оценка построена на базе прогнозных показателей компании, и мы считаем их консервативными даже по отношению к имеющимся активам. Мы полагаем, что текущие котировки привлекательны для входа в акции компании, и что потенциал их роста будет реализовываться по мере ввода новых мощностей в эксплуатацию.