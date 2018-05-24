К середине дня российский рынок торговался с низкой волатильностью на пониженных объёмах. Внешний фон стабилизировался после тревожных часов в Азии. Американские возможные пошлины на автомобили российского рынка не касаются, а значит местные участники торгов ориентируются на иные сигналы. В Санкт-Петербурге проходит экономический форум, в рамках которого постоянно звучат слова о необходимости структурных реформ, но, в основном, чиновники говорят о неизменности политики. Впрочем, министр финансов обещал не менять налоговую систему в ближайшие шесть лет, а также указал, что внешние ограничения уже позволили провести структурные преобразования. Министр экономического развития М. Орешкин заявил о том, что Фонд инфраструктурных проектов вложит до 3 трлн рублей за шесть лет. Генеральный директор «Россетей» (+0,6%) заявил о том, что дивиденды будут, но инвестиционная программа компании составит 262 млрд рублей.

«ВТБ» (+0,59%) продал 40% своих акций «Магнита» (+2,2%) за $1 млрд структуре Marathon Group А. Винокурова. Глава «ВТБ» А. Костин также заявил о том, что у банка вновь появился интерес к покупке банка «Возрождение». Совет директоров «КАМАЗа» (+1,33%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1,06 рубля на акцию. Закрытие реестра на получение дивидендов рекомендовано на 18 июля. В лидерах роста и падения также оказались «ММК» (+2,39%), «Распадская» (+1,86%), «Соллерс» (+1,46%), «АЛРОСА» (+1,39%), а также Polymetal (-1,3%), «КТК» (-1,28%), банк «Санкт-Петербург» (-1,22%), «Башнефть» (-1,12%). Еврокомиссия и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК обязала российскую компанию обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Антимонопольное дело в отношении «Газпрома» закрыто.

Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4835 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,28%, недельная до 7,31%, а месячная осталась на уровне 7,35%. Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила, что регулятор не ждёт разгона инфляции вследствие выполнения майских указов, соответственно, повышение ставки не планируется. По её словам, внешние заимствования для исполнения указов могут привести к укреплению рубля, а заимствования на внутреннем рынке могут повысить ставки кредитования. Впрочем, она также указала на возможность пересмотра налогов. Министр финансов А. Силуанов также сделал интересное заявление в том, что РФ готова перейти на расчёты в евро в рамках своей внешнеторговой деятельности, если ЕС решит сохранить экономическое сотрудничество и не захочет поддаваться давлению США. В целом, рубль пока относительно стабилен, хотя в четверг он явно следует общим мировым тенденциям, поскольку сырьевые валюты также незначительно слабели против доллара США.