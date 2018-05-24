К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС незначительно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели остановить свое вчерашнее падение в условиях неоднозначного внешнего фона. В пользу локальных «быков» сыграл тот факт, что вчера вечером фьючерсы на нефть сорта Brent полностью отыграли свою резкую внутридневную просадку в противовес откровенно слабой еженедельной статистике, указавшей на увеличение запасов «черного золота» в США. После позитивного открытия индекс МосБиржи сумел закрепиться около ближайшего значимого уровня 2300 п., который теперь попеременно играет роль внутридневной поддержки и сопротивления.

Среди значимых внутренних событий стоит отметить заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что правительство не будет менять налоги в течение ближайших шести лет. Конечно, за столь длительный срок эта установка может претерпеть изменения. И все же, сама постановка вопроса внушает сдержанный оптимизм.

Среди важных внешнеполитических новостей стоит отметить очередное заявление представителя Нидерландов о причастности России к крушению малазийского лайнера на востоке Украины летом 2014 года. Эта неоднозначная тема может способствовать потенциальному усилению внешних санкций в отношении России. Локальный фондовый рынок пока не отреагировал на указанное известие.