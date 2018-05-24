Рынки золота, серебра и платины сегодня подрастают после публикации протокола последнего заседания ФРС США, в котором не было выявлено агрессивных планов регулятора по повышению процентной ставки. Публикация показала, что ФРС может повысить ставку два раза до конца текущего года. Оценка повышения ставки на четырёх заседаниях находится на уровне не выше 40%, а инфляция выше 2% будет допустима для закрепления инфляционных ожиданий. Доходность 10-ти летних казначейских облигаций понизилась до 2,99%, что оказало поддержку рынкам драгоценных металлов.

Представитель ЕЦБ вчера сообщил, что замедление экономики еврозоны не вызывает беспокойства регулятора, поэтому планы относительно завершения программы скупки активов до конца 2018 г. не поменяются. ЕЦБ также ожидает повышение инфляции до целевого уровня в 2%.

Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах не изменились, запасы в платиновых и палладиевых ETF-фондах снизились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE подросли, объёмы торгов платиной резко выросли. Курс юаня к доллару США слабел. Цены на золото подросли к уровню $1296 после публикации протокола последнего заседания ФРС США, но пока не стремятся продолжать рост.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1287-1269, уровни сопротивления – $1300-1320. Цены на серебро снижались к уровню $16,36, после чего подросли к уровню $16,57. Отношение золота к серебру составляет 78,67 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,84 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,36-15,80, уровни сопротивления – $16,73-16,83. Цены на платину в корреляции с динамикой рынка золота снижались к уровню $899, после чего восстановились к уровню $909. Спред между золотом и платиной составляет $394/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $77,7/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $896-878, уровни сопротивления – $915-935.

Цены на палладий снижались к уровню $962, после чего восстановились до уровня $970 в корреляции с динамикой фондового рынка США. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $958-936, уровни сопротивления – $998-1021.