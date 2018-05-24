Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума сделала важное заявление о денежно-кредитной политике. ЦБ РФ пока не намерен повышать ключевую ставку, сообщила она. Вместе с тем в финансовом регуляторе не исключают, что в этом году темпы снижения ключевой процентной ставки могут замедлиться.

Напомним, что в 2017 году ключевая ставка ЦБ РФ понижалась шесть раз, понижение составило 2,25 процентного пункта. За четыре месяца текущего года процентная ставка понизилась еще на 0,5 процентного пункта до 7,25%. Ранее мы оценивали темпы снижения ставки в текущем году примерно в 1,75 процентного пункта, до 6% к концу 2018 года. То есть в любом случае темпы снижения процентной ставки в этом году, по нашей оценке, были бы медленнее, чем в 2017 году.

Инфляция в РФ остается низкой; согласно свежим данным Росстата, с начала года темпы роста инфляции потребительских цен замедлились до 1,5%, а цена на нефть марки Brent подошла вплотную к $80 за баррель, что обеспечит России дополнительные нефтегазовые сверхдоходы в Фонд национального благосостояния. Безусловно, есть немало аргументов в пользу того, что Центробанку следует снижать процентные ставки еще быстрее по мере снижения темпов инфляции, чтобы обеспечить производству большую доступность кредитов. Однако умеренная денежно-кредитная политика ЦБ РФ позволяет сбалансировать экономику, с одной стороны, поддерживая реальный сектор, с другой стороны, не позволяя населению и предприятиям наращивать закредитованность, что может стать причиной нового локального кризиса.

Повышения ключевой ставки в этом году мы не ожидали, хотя на фоне краткосрочного обвала рубля в апреле на валютном рынке возникли панические настроения, и некоторые госчиновники даже не исключали, что ЦБ РФ сменит свою умеренно мягкую монетарную политику на жесткую, и начнет повышать процентные ставки, чтобы не допустить бесконтрольного роста инфляции. Однако рубль достаточно быстро прекратил обвал, когда стало известно, что угроза ужесточения западных санкций против России, в том числе распространения их на российский госдолг, отступила.

Поэтому мы согласны с прогнозами ЦБ РФ о том, что причин для ужесточения монетарной политики в России сегодня не наблюдается.