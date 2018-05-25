В четверг, 24 мая, рубль сдал позиции доллару и евро в условиях дешевеющей нефти. По итогам дня баррель нефти марки Brent подешевел на 1,17%. Поскольку цена на нефть осталась внутри семидневного коридора $78,00 – $80,50, то реакция валютных трейдеров была сдержанной на её снижение. К тому же рубль продолжал черпать силы от налогового периода, чтобы удержаться вблизи уровня 61,60 руб.

От минимума на отметке 61,26 руб. курс доллара восстановился до 61,60 руб. Курс евро открылся ростом и завершил торги на уровне 72,17 руб. против 71,70 руб. на закрытии в среду.

Высокие цены на нефть, привлекательные процентные ставки и российские активы, оказывают положительное влияние на рубль. Несмотря на это, после завершения налогового периода (28 мая) участники рынка опять переведут фокус внимания на геополитику. В связи с этим курс рубля сохранит боковое движение к доллару и евро с последующим снижением.

В пятницу, 25 мая, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,13%, до $78,64. Напоминаю, поддержка по нефти сейчас располагается на уровне $78,15. Когда цена упадет ниже этой отметки, в паре доллар/рубль подскочит волатильность. Если обозначенный уровень не устоит, тогда курс доллара восстановится до 62,20 руб., курс евро – 72,85 руб.