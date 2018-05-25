Цены на черное золото к утру пятницы, 25 мая, стабилизировались после вчерашнего падения, но продолжают понемногу сползать вниз. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $78,67 и теряет 0,15% после теста в четверг уровня $78,10.

По всей видимости, на сырьевой площадке реализуется коррекционный сценарий, который стал актуален после неудачного повторного теста локальных максимумов около $80 за баррель. Тогда на часовом графике сформировалась разворотная фигура «двойная вершина», и теперь она подтверждается и на дневном. Внимание привлекает и растущая разница между ценой нефти марок Brent и WTI — сейчас она достигает $8, что слишком много и может указывать на готовность рынка продавать на фоне слишком высокой цены на каждый из сортов нефти.

Стоит внимательно понаблюдать за колебаниями цены на Brent около $78,10-$78,25 — если рынок решительно перешагнет этот рубеж и направится ниже через промежуточную поддержку $78,00 за баррель, то откроются цели продаж около $75.

Фундаментальный фон пока смотрится очень сдержанным, полученные ранее новости по Венесуэле и Ирану уже давно отыграны и учтены в котировках, статистика по американским сырьевым запасам проанализирована, но отражена в ценах не полностью. В комплексе это может стать дополнительным поводом продавать нефть далее.