Сразу несколько неприятных сюрпризов преподнес президент США Дональд Трамп инвесторам. Так, он объявил об отмене встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и о намерении ввести ввозные пошлины на автомобили.

Последняя мера больше направлена на европейских и корейских автопроизводителей, поскольку многие японские автоконцерны имеют в Штатах собственные производства, а китайская продукция не пользуется особым спросом из-за крайне низкого качества.

Заявления Трампа увели американские индексы в минус, который, впрочем, к окончанию торгов за океаном практически был отыгран.

Сейчас американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, но примерно столько же теряет нефть. Ожидаем, что российский рынок откроется с повышением до полупроцента, но к вечеру часть инвесторов будет выходить в деньги, опасаясь прежде всего каких-либо негативных политических заявлений из-за океана в выходные.

С технической точки зрения Индекс Мосбиржи снял локальную перекупленность и готов к штурму исторических максимумов, но для этого нужны новые драйверы и свежие деньги, которых сейчас на рынке нет.

Лучше рынка сегодня могут быть госкомпании, прежде всего «Газпром», «Роснефть» и Сбербанк: кто-то из них определенно получит поддержку от заявлений на продолжающемся Петербургском экономическом форуме.

Относительно стабильно держится рубль, который поддерживает пик майских выплат налогов. Сегодня этот фактор продолжит действовать, и российская валюта может укрепиться на 20-30 копеек, но на пробитие отметки 61 руб за доллар рассчитывать не стоит.

Против рубля и нефти будет играть дешевеющая нефть. Два крупнейших игрока рынка – Россия и Саудовская Аравия, заявили о намерении смягчить условия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Однако мы не ждем, что «черное золото» уйдет ниже отметки 77 долларов за баррель, но и пробить 80 долларов на таких заявлениях нефть не сможет.