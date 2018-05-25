Валютные торги четверга завершились ослаблением рубля. Цены на нефть снижались, а спрос на риск на глобальных площадках оставался подавленным, что формировано негативный фон для высокодоходных валют. Курс доллара на закрытие биржи составил 61.60 руб. (+27 коп.), курс евро – 72.18 руб. (+48 коп.). На международном валютном рынке доллар стабилизировался к евро. По итогам дня основная пара поднялась на 20 бп до отметки $1.1720. Цены на нефть находятся под давлением, поскольку прежние драйверы роста выдыхаются, а на смену им приходят опасения в приверженности ОПЕК+ своим договоренностям.

После прошедшего роста нефтяных цен, спровоцированного ситуацией в Венесуэле и вокруг Ирана, отдельные участники соглашения ОПЕК+ начали осторожно говорить о возможной необходимости постепенно смягчать ограничения на добычу. Для нефтяного рынка это может стать поводом для реализации коррекционного сценария и дальнейшего повышения волатильности, поскольку в рыночные прогнозы заложено сохранение действия соглашения ОПЕК+ в текущем году в прежних объемах. С окончанием налогового периода в начале следующей недели внутренняя поддержка рубля будет минимальной. С учетом накаленных геополитических условий в мире, рубля выглядит наиболее уязвимым к подобному новостному фону. Власти США вновь говорят о намерениях усилить санкции по отношению к РФ, что может прервать тренд на возвращение нерезидентов на локальные рынки.