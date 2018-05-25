Группа Нордеа пересмотрела прогноз по паре EURUSD, ожидая дальнейшего укрепления доллара до отметок 1.15 в паре с евро на горизонте 3 месяцев с последующим разворотом во второй половине года и укреплением евро до уровней 1.23 к концу 2018 года (1.27 в предыдущем прогнозе). Факторы, говорящие в пользу дальнейшего укрепления доллара, это продолжающееся ускорение инфляции в США и риски замедления экономической активности в Европе, наоборот, препятствующие ускорению инфляции.

Вышедшие на текущей неделе крайне слабые индексы деловых настроений (PMI) в Европе привели к существенной переоценке рынками скорости повышения ставок в Европе в пользу более медленного повышения. На этом фоне доллар сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления на горизонте ближайших трех месяцев. На более длинном горизонте фундаментальные факторы (дефицит торгового баланса США и дефицит бюджета) продолжают формировать предпосылки для ослабления доллара до отметок 1.23 к концу текущего года. С учетом обновленных прогнозов по паре EURUSD изменился наш прогноз по паре EURRUB.

В ближайшие три месяца сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления рубля против евро до отметок 70.7, но к концу года мы сохраняем ожидания ослабления рубля против евро до отметок 77.5 (ранее прогноз был более агрессивным и предполагал ослабление до отметок 80 рублей за евро). Прогноз по паре USDRUB остался неизменным и предполагает плавное ослабление рубля до отметок 63 к концу года. Текущие уровни по рублю являются крайне привлекательными. При этом сохраняются многочисленные риски ослабления. В свете ожидаемого смягчения ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+ в июне нефть рискует продолжить корректироваться, что формирует определенные вызовы для рубля.

Продолжающееся расследования крушения малазийского боинга в 2014 году и обвинения международного следствия в адрес России создают риски новых витков санкций. Локальные факторы поддержки в виде налоговых платежей уйдут с рынка после понедельника будущей недели. Таким образом, рубль сохраняет весьма ограниченный потенциал укрепления в паре с долларом. В паре с евро картина более оптимистичная из-за перспектив дальнейшего ослабления евро на глобальных площадках.