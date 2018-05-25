По нашему мнению, в текущем году золотой запас России, составляющий на 1 мая 1909,8 тонн (он увеличился на 71,6 тонны с начала текущего года), может достигнуть или даже превысить отметку в 2000 тонн. По данному показателю Россия занимает пятое место в мире, уступая США, Германии, Италии и Франции. Если рассматривать период с 2009 года, то Россия купила даже больше золота, чем Китай – порядка 1100 тонн.

Страны БРИКС последнее время активно наращивают свои золотые запасы. В этом однозначно есть своя логика: ещё совсем недавно распад долларового мира на несколько валютных зон казался маловероятным сценарием. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа и его политики торговых барьеров вероятность данного сценария в среднесрочном плане возросла. Возможно, в будущем появится единая валюта для Канады, США и Мексики. Что будет с долларовыми резервами основных мировых центробанков, в том числе Банка России, в этом случае не ясно.

Десять лет назад, во время краха Lehman Brothers, на финансовых форумах писали, что старые доллары будут менять на новые в соотношении для иностранцев 1 к 10. И золото в случае распада глобальной долларовой зоны однозначно не самый плохой способ сохранить свои финансовые активы. В качестве альтернативы можно также рассмотреть компании традиционной экономики с большими основными фондами и денежными потоками – «Газпром», «РусГидро».