Цены нефти и нефтепродуктов в четверг заметно снизились. Сказывается накопленная за длительное время перекупленность — за год цены нефти выросли на 80%, но особенно впечатляющим был последний рост, когда за 3 месяца цены выросли еще на 30% и преодолели отметку в 80 долларов за баррель. И если основную часть годового роста цен можно связать с политикой ОПЕК+ по ограничению поставок, то последний всплеск цен был связан в основном с угрозами ухода с рынка части иранской нефти в связи с планируемыми санкциями со стороны США. Другой важной причиной становится снижение добычи нефти в Венесуэле. Принимаемые США ограничения еще более усугубят ситуацию, и добыча там может и дальше снижаться, что может заметно повлиять на мировые балансы спроса и предложения.

Теме не менее, назревшие продажи постепенно пересиливают аргументы покупателей. Теперь рыночные игроки с удовольствием вспомнят о феерическом успехе добычи нефти в США, когда за неполные пару лет рост составил около 2,3 млн баррелей в сутки. Важным краткосрочным обстоятельством, которое подбодрило продавцов, стали вышедшие два дня назад известия о существенном росте запасов нефти в США. Поначалу рынок решил, что указанное подрастание запасов в США вполне ординарное, и объяснимо выросшими объемами импорта нефти в США на прошлой неделе, а также высвобождением части американского стратегического резерва. Однако по истечению суток, становится понятным, что в краткосрочном плане это важный самостоятельный аргумент.

Так что рынок может настроиться хотя бы на краткосрочное корректирующее снижение цен. А там и можно будет думать над опасениями снижения цен вплоть до 50 долларов за баррель, о которых в четверг поведал Кудрин. Впрочем, Минфину (а теперь еще и Счетной палате) можно простить даже кажущиеся излишними опасения.



